Dolar Bozdurana Ücretsiz Tatil!...

ABD ile Türkiye arasındaki yaptırım krizi sonrası durmak bilmeyen ve yükselmeye devam eden hatta dün gece 7 lira bandını aşan dolar için vatandaşlardan dolar bozdurma kampanyaları devam ediyor. Bir akaryakıt istasyonu sahibinin 300 dolar bozdurana 35 tl bedava akaryakıt kampanyasından sonra bir kampanya haberi de Adana'dan geldi.

Adana'da bir otel işletmecisi, bin dolar bozdurana 3 gün ücretsiz tatil imkanı sağlayacağını açıkladı.

Adana'ya bağlı Pozantı'da bir otel işletmecisi, devlet bankalarında bin dolar bozdurup dekontunu getirene, 3 günlük ücretsiz tatil imkanı sağlayacağını açıkladı.

Toros Dağları'nda doğayla iç içe bulunan 200 yataklı oteli işleten Süreyya Kayar, Anadolu Aajansı'na yaptığı açıklamada, Türkiye'yi zor durumda bırakmak isteyenlere karşı, herkesin üzerine düşen görevler bulunduğunu söyledi.

Döviz kurlarındaki hareketliliğin dış güçlerin oyunlarından kaynaklandığını ifade eden Kayar, bu anlamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, dolarların bozdurulması yönündeki çağrısına destek vermek için işletme olarak kampanya başlattıklarını vurguladı.

Bu kapsamda bin dolar bozduranları, ücretsiz tatil olanağına kavuşturacaklarını aktaran Kayar, "Bu ayın sonuna kadar devlet bankalarında bin dolar bozdurup, dekontunu getirene, işletmemizde 3 günlük ücretsiz tatil imkanı sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin içinde bulunduğu günlerden el birliğiyle çıkılabileceğini belirten Süreyya Kayar, herkesin elini taşın altına koymasını istedi.

Kayar, kampanyadan yararlananların, tatillerini bir yıl içerisinde diledikleri zaman kullanabileceklerini kaydetti.

Kaynaklar; AA

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