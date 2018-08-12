dolar bozdurana bedava akaryakıt

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine esnaflar dolar bozdurma kampanyaları düzenlemeye başladı.İzmir'in Tire ilçesinde bir akaryakıt istasyonu dolar bozdurma kampanyası olarak ilginç bir kampanyaya imza attı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ''dolarları bozdurun'' çağrısından sonra Türkiye'nin birçok yerinden çeşitli kampanyalar ve katılımlar olurken, ilk defa akaryakıt konusunda bir işadamı kampanya yaptı. Tire'de hizmet veren bir petrol istasyonunun sahibi olan AKP Tire Gençlik Kolları Eski Başkanı Efdal Gül, yaptığı çağrıyla, vatandaşları dolar bozdurmaya çağırdı.

Kampanyanın bugün itibariyle başladığını belirten akaryakıt istasyonu sahibi Efdal Gül şunları söyledi;

“ABD tarafından geçmişten beri ülkemizin birliğine ve bütünlüğüne darbe vurmaya yönelik bir çok girişimleri oldu. Millet olarak üzerimize oynanan tüm oyunları boza boza bu günlere kadar geldik. Şimdi de kur oyunu ile ekonomimizi alaşağı etme girişimiyle karşı karşıyayız. Sağcı solcu, ocu bucu demeden daha fazla bir ve beraber olmamız gereken bir sürece girdik. Bu zor günleri omuz omuza ve dayanışma içinde atlatacağız. Bu güzel vatanımızı kimseye peşkeş çektirmeyiz” dedi.

İHA