Dolar 6,0850 seviyesinde işlem görüyor

Dolar/TL, kurban bayramından sonra haftaya yükselişle başlayarak 6,0850 seviyesinde işlem görmeye başladı.

Kurban bayramından önceki son işlem gününde 6,1356 seviyesine kadar yükselen dolar/TL, günü % 1,4 azalışla 5,9990 seviyesinden kapandı.

Dolar/TL, bugün Asya piyasalarında 5,9747'yi görmesinin ardından saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 1,4 artışla 6,0850 seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 1,7 yükselişle 7,1010'dan, sterlin/TL de yüzde 1,9 değer kazancıyla 7,8615'ten işlem görüyor.

Analistler, geçen hafta yurt içinde bayram tatili nedeniyle döviz piyasasında işlem hacminin düşük olduğunu, bugün Almanya ağustos ayı Ifo endeksleri, ABD'de Chicago Fed ulusal aktivite endeksi ve yurt içinde ağustos ayı reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı verilerinin takip edileceğini belirtti.

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