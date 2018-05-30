Dolar 4.54 TL ile Güne Başladı!

Mayıs ayında 4.92'ye kadar yükselen ve daha sonra Merkez Bankası'nın faiz müdahelesiyle gerileyen dolar 4.54 TL'den güne başladı. 4.2 TL'den Mayıs ayına giren ve zaman içerisinde büyük yükselişler gösteren dolar son bir kaç gündür 4.6 4.5 bandında seyrediyor. 09.30 itibariyle dolar 4.54'den işlem görürken, Euro 5.25'den işlem görüyor.
|İSTANBUL
|ALIŞ
|SATIŞ
|ABD Doları
|4,5400
|4,5410
|Avro
|5,2540
|5,2550
|Sterlin
|6,0090
|6,0390
|ANKARA
|ABD Doları
|4,5220
|4,5620
|Avro
|5,2220
|5,2720
|Sterlin
|5,9660
|
6,0940
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