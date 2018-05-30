Dolar 4.54 TL ile Güne Başladı!

Mayıs ayında 4.92'ye kadar yükselen ve daha sonra Merkez Bankası'nın faiz müdahelesiyle gerileyen dolar 4.54 TL'den güne başladı. 4.2 TL'den Mayıs ayına giren ve zaman içerisinde büyük yükselişler gösteren dolar son bir kaç gündür 4.6 4.5 bandında seyrediyor. 09.30 itibariyle dolar 4.54'den işlem görürken, Euro 5.25'den işlem görüyor.

İSTANBUL ALIŞ SATIŞ ABD Doları 4,5400 4,5410 Avro 5,2540 5,2550 Sterlin 6,0090 6,0390 ANKARA ABD Doları 4,5220 4,5620 Avro 5,2220 5,2720 Sterlin 5,9660 6,0940

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