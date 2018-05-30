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Dolar 4.54 TL ile Güne Başladı!

30 Mayıs Euro ve Dolar Fiyatları. 30 Mayıs 2018 dolar fiyatları ne kadar oldu. İşte detaylar...

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Dolar 4.54 TL ile Güne Başladı!

30 Mayıs Euro ve Dolar Fiyatları. 30 Mayıs 2018 dolar fiyatları ne kadar oldu. İşte detaylar...

30 Mayıs 2018 Çarşamba 10:00
Dolar 4.54 TL ile Güne Başladı!

Mayıs ayında 4.92'ye kadar yükselen ve daha sonra Merkez Bankası'nın faiz müdahelesiyle gerileyen dolar 4.54 TL'den güne başladı. 4.2 TL'den Mayıs ayına giren ve zaman içerisinde büyük yükselişler gösteren dolar son bir kaç gündür 4.6 4.5 bandında seyrediyor.  09.30 itibariyle dolar 4.54'den işlem görürken, Euro 5.25'den işlem görüyor.

İSTANBUL ALIŞ SATIŞ
ABD Doları 4,5400 4,5410
Avro 5,2540 5,2550
Sterlin 6,0090 6,0390
ANKARA
ABD Doları 4,5220 4,5620
Avro 5,2220 5,2720
Sterlin 5,9660

6,0940 

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