Doğum Yardımı 2020 Yılında Ne Kadar Olacak?

Türkiye'de binlerce kişi kamu kurum ve kuruluşlarında memur olarak görev yapmaktadır. Türkiye'nin 81 ilinde yüzlerce ilçesinde farklı kurumlarda ve farklı görevlerde görev yapan memurlar her ay düzenli olarak maaş almaktadır. Kamu personelleri her ay aldıkları maaşlarının yanı sıra bazı ek ödemeler de almaktadır. Bu ödemeler sosyal devlet anlayışına göre belirlenmektedir. Örneğin günümüzde dünyada doğum oranları her geçen gün azalmaktadır. Çoğu devletin nüfus dağılımında yaşlı nüfus genç nüfusu ikiye hatta üçe katlamaktadır. Bu durumu tersine çevirmek ve genç nüfusu artırmak için devlet bazı politikalar izlemektedir. Bu politikaların başında da doğumları teşvik edici, destekleyici adımlar gelmektedir. Örneğin çocuk sahibi olan memurlara 'doğum yardımı' verilmektedir. Bu yardımdan Türkiye'de milyonlarca kişi faydalanmıştır. Devlet memuru olan, çocuk bekleyen memur olmak isteyen binlerce kişi de bu yardımla ilgili sorular sormaktadır. Peki doğum yardımı nedir? Ne demek? Doğum yardımını kimler alır? Doğum yardımı ücreti 2020 ne kadar?

Doğum Yardımı Nedir? Ne Demek?

Devlet tarafından memurlara çocuklarının olması durumunda verilen bir ücrettir. Burada en önemli ayrıntı doğum yardımının devlet tarafından annelere verilmesidir. Doğum yardımı sayesinde pek çok aile ekonomik olarak bir nebze olsun rahatlamaktadır.

Doğum Yardımını Kimler Alabilir?

Yardımla ilgili olarak kritik tarih 2015 tarihidir. 657 sayılı DMK'ya göre 2015 öncesinde kamu personeline çocuk sahibi olduğunda 2500 gösterge rakamının aylık katsayısı ile çarpılarak ortaya çıkan miktarda doğum yardımı ödenmekteydi. Ancak yapılan değişikliklerle 657 sayılı DMK'daki düzenleme kaldırıldı ve memurlara sabit tutarlarda doğum sayısına göre değişen miktarda ödeme yapılmaya başlandı. Öyle ki 2015 yılından bu yana ödenen yardım ücreti hiç değişmedi. Günümüzde doğum yardımı miktarı memur maaş katsayısından etkilenmemektedir. Ayrıca yardımdan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ve mavi kart sahibi olanlar faydalanabilir.

2020 Doğum Yardımı Miktarı Ne Kadar?

Doğum yardımıyla ilgili pek çok soru sorulmaktadır. Örneğin ilk çocuk ve son çocuk arasındaki yardım farkının ne kadar olduğu, yardım miktarının değişip değişmediği merak edilmektedir. Doğum yardımı 2015'ten beri belirli miktarlarda artış göstermeden ödenir. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ortak kararla doğum yardım miktarı belirlenmektedir. Bu kapsamda 2020 yılında doğum yardımı ücretleri şu şekilde olacaktır:

Çocuğu canlı doğan kişiye birinci çocuk için net 300 Türk Lirası yardım yapılmaktadır.

İkinci çocuk için ise ödenen ücret 400 Türk Lirasıdır.

Üçüncü ve sonraki çocuklar için net 600 Türk Lirası doğrum yardımı yapılır.

Doğum Yardımı Miktarı 2020 Yılında Artacak Mı?

Doğum yardımı miktarı Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ortak alınan kararla belirlenmektedir. Keza 2020 ve sonraki yıllarda da yardım miktarı iki bakanlık tarafından değiştirilebilir ve artırılabilir. Ancak 2015 yılından beri yardım miktarı değişmezken 2020 yılında miktarın değişip değişmeyceği merak ediliyor.

Yapılan incelemelere göre 15 Mayıs 2015 ile 31 Aralık 2018 tarihleri arasında çocuk sahibi olan kamu personelleri 15.05.2015 öncesinde çocuk sahibi olan memurlara göre daha yüksek yardım alıyor. 1 Ocak 2019 sonrası ilk çocuğu olan memurların aldığı yardım miktarı ise daha düşük.