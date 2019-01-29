Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Doğalgaz'ı Ödeyemeyen 30 Yıllık Firma 350 İşçi Çıkardı!

1988 yılında ilk üretimini yapan ve istihdama katkı sağlayan, seramik ve çini sektöründe faaliyet gösteren Kütahya’nın önemli firmalarından biri olan Altın Çini 350 işçisini işten çıkararak üretimi durdurduğunu açıkladı. Firmadan yapılan açıklamada, Altın Çini'nin doğalgaz borcunu ödeyemediği için üretimi durdurduğu belirtildi.

Doğalgaz'ı Ödeyemeyen 30 Yıllık Firma 350 İşçi Çıkardı!

1988 yılında ilk üretimini yapan ve istihdama katkı sağlayan, seramik ve çini sektöründe faaliyet gösteren Kütahya’nın önemli firmalarından biri olan Altın Çini 350 işçisini işten çıkararak üretimi durdurduğunu açıkladı. Firmadan yapılan açıklamada, Altın Çini'nin doğalgaz borcunu ödeyemediği için üretimi durdurduğu belirtildi.

29 Ocak 2019 Salı 16:46
Doğalgaz'ı Ödeyemeyen 30 Yıllık Firma 350 İşçi Çıkardı!

1988 yılında ilk üretimini yapan ve istihdama katkı sağlayan, seramik ve çini sektöründe faaliyet gösteren Kütahya’nın önemli firmalarından biri olan Altın Çini 350 işçisini işten çıkararak üretimi durdurduğunu açıkladı. Firmadan yapılan açıklamada, Altın Çini'nin doğalgaz borcunu ödeyemediği için üretimi durdurduğu belirtildi.
 

Fabrikadan yapılan açıklamada, “Altın Seramik tesislerinde üretimin durdurulma sebebi ise yükselen doğalgaz ve elektrik maliyetleri ve ülkenin içinde bulunduğu ekonomik zorluklardan dolayıdır. Üstelik ÇİNİGAZ tarafından yapılan tebligatta 28 Ocak /2019 günü gazın kesileceği ve kesilmemesi için 4 milyon 255 bin TL'lik teminat istenmesi bu kararın alınmasına sebep olmuştur. ” ifadeleri kullanıldı.

Firma 350 kişiyi işten çıkarmadığını ancak geçici olarak ücretsiz izne gönderdiğini ifade eden açıklamalarda bulundu.

Avrupa'daki bir fuarda stant açacak olan firma bu fuardan yeni iş bağlantıları ile dönmesi halinde üretime yeniden başlayacağını belirten firma inşalah umduğumuzu buluruz açıklaması yaptı.

Kaynaklar; Sözcü

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 29.01.2019 17:11
Anahtar Kelimeler:
doğalgaz ı ödeyemeyen yıllık firma işçi çıkardı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
2019'un En Saygın Meslekleri Açıklandı!
2019'un En Saygın Meslekleri Açıklandı!
Osmangazi Köprüsü satılıyor
Osmangazi Köprüsü satılıyor
Otomobil alacaklara Destek Geliyor!
Otomobil alacaklara Destek Geliyor!

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim