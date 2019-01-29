Doğalgaz'ı Ödeyemeyen 30 Yıllık Firma 350 İşçi Çıkardı!

1988 yılında ilk üretimini yapan ve istihdama katkı sağlayan, seramik ve çini sektöründe faaliyet gösteren Kütahya’nın önemli firmalarından biri olan Altın Çini 350 işçisini işten çıkararak üretimi durdurduğunu açıkladı. Firmadan yapılan açıklamada, Altın Çini'nin doğalgaz borcunu ödeyemediği için üretimi durdurduğu belirtildi.



Fabrikadan yapılan açıklamada, “Altın Seramik tesislerinde üretimin durdurulma sebebi ise yükselen doğalgaz ve elektrik maliyetleri ve ülkenin içinde bulunduğu ekonomik zorluklardan dolayıdır. Üstelik ÇİNİGAZ tarafından yapılan tebligatta 28 Ocak /2019 günü gazın kesileceği ve kesilmemesi için 4 milyon 255 bin TL'lik teminat istenmesi bu kararın alınmasına sebep olmuştur. ” ifadeleri kullanıldı.

Firma 350 kişiyi işten çıkarmadığını ancak geçici olarak ücretsiz izne gönderdiğini ifade eden açıklamalarda bulundu.

Avrupa'daki bir fuarda stant açacak olan firma bu fuardan yeni iş bağlantıları ile dönmesi halinde üretime yeniden başlayacağını belirten firma inşalah umduğumuzu buluruz açıklaması yaptı.

Kaynaklar; Sözcü

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