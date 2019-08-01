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Doğalgaza gece yarısı yüzde 15 zam geldi

Doğalgaz zamları 1 Ağustos tarihinden itibaren geçerli olacak

Doğalgaza gece yarısı yüzde 15 zam geldi

Doğalgaz zamları 1 Ağustos tarihinden itibaren geçerli olacak

01 Ağustos 2019 Perşembe 06:40
Doğalgaza gece yarısı yüzde 15 zam geldi

BOTAŞ'ın ilan ettiği doğalgaz toptan satış fiyatları kapsamında doğalgaz fiyatlarında konutta yüzde 14,97 sanayi bölgelerinde yüzde 13,73 oranında zam yapıldı. Zamlar 1 Ağustos tarihinden itibaren geçerli olacak.

Gece saatlerinde doğalgaza yapılan zam açıklamasında şu ifadeler kullanıldı;

“BOTAŞ'ın ilan ettiği doğalgaz toptan satış fiyatları kapsamında:

Konut tüketicileri (evsel tüketiciler) ve Kademe 1 tüketicileri için nihai doğalgaz satış fiyatlarına ortalama % 14.97 oranında artış yapılmıştır.

Kademe 2 olarak adlandırılan yıllık doğalgaz tüketimi 300 bin sm3'ün üzerinde tüketiciler… Organize Sanayi Bölgeleri… CNG üretimi amaçlı doğal gaz kullanan tüketiciler için ortalama %13.73 oranında artış söz konusudur.

Fiyatlar 1 Ağustos 2019 tarihi itibariyle geçerlidir.”

Elektriğe de yüzde 15 zam gelmişti

EPDK elektrikte geçtiğimiz 1 Temmuz'dan geçerli olmak üzere elektrik fiyatları konut, ticarethane ve sanayide ortalama yüzde 14.98 oranında zam yapmıştı.

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doğalgaza gece yarısı yüzde zam geldi
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