Doğalgaza Bir Zam Daha Geldi!..

Boru Hatları İle Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ) doğalgaza 1 Ekim 2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere konutta % 9, sanayide % 18.5 zam yaptığını bildirildi.