Doğalgaza Bir Zam Daha Geldi!..

Reuters'a bilgi veren sektör kaynakları, maliyet artışına bağlı olarak Boru Hatları İle Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ)'ın tarifeleri 1 Ekim 2018 tarihi itibariyle yeniden belirlediğini ve yeni tarifelerin ilgili birimlere iletildiğini açıkladı.
BOTAŞ, ağustos ve eylül aylarında da konutta yüzde 9, sanayide yüzde 14 zam yapmıştı.
Yetkililer, maliyet artışına bağlı olarak Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) da elektrik tarifesini artırabileceğini belirtiyorlar.
Kaynaklar; Reuters
KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA
Allah hepinizin belasını versin inşAllah sizler bunlara maruz kalırsınız Allah mazlumun yanındadır inşAllah bugünlerde geçer ama bir daha bunlar gibi şerefsizlere oy vermeyeceğiz
Akpliler düşünsün. Bizin içimiz rahat
Zamda zam zamada zam orta direk yıkılmak üzere ;)
Hırsız yöneticilere bunlar da yetmiyor. Bu kaçıncı zam. Daha neler olacak neler. Bizim toplum böyle gerzek saksakci ve ahlaksız olursa daha ne olmaz. Toplum hırsız olunca kendine benzeyeni seciyor