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Doğalgaza Bir Zam Daha Geldi!..

Boru Hatları İle Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ) doğalgaza 1 Ekim 2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere konutta % 9, sanayide % 18.5 zam yaptığını bildirildi.

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Doğalgaza Bir Zam Daha Geldi!..

Boru Hatları İle Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ) doğalgaza 1 Ekim 2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere konutta % 9, sanayide % 18.5 zam yaptığını bildirildi.

01 Ekim 2018 Pazartesi 08:01
Doğalgaza Bir Zam Daha Geldi!..

Reuters'a bilgi veren sektör kaynakları, maliyet artışına bağlı olarak Boru Hatları İle Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ)'ın tarifeleri 1 Ekim 2018 tarihi itibariyle yeniden belirlediğini ve yeni tarifelerin ilgili birimlere iletildiğini açıkladı.

BOTAŞ, ağustos ve eylül aylarında da konutta yüzde 9, sanayide yüzde 14 zam yapmıştı.

Yetkililer, maliyet artışına bağlı olarak Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) da elektrik tarifesini artırabileceğini belirtiyorlar.

Kaynaklar; Reuters

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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Son Güncelleme: 01.10.2018 09:49
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doğalgaza zam daha geldi
Yorumlar
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Mazlum 3 saat önce

Allah hepinizin belasını versin inşAllah sizler bunlara maruz kalırsınız Allah mazlumun yanındadır inşAllah bugünlerde geçer ama bir daha bunlar gibi şerefsizlere oy vermeyeceğiz

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Ver mehteriiiii 2 saat önce

Akpliler düşünsün. Bizin içimiz rahat

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Mülayim 2 saat önce

Zamda zam zamada zam orta direk yıkılmak üzere ;)

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Ak çalar 2 saat önce

Hırsız yöneticilere bunlar da yetmiyor. Bu kaçıncı zam. Daha neler olacak neler. Bizim toplum böyle gerzek saksakci ve ahlaksız olursa daha ne olmaz. Toplum hırsız olunca kendine benzeyeni seciyor

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