Doğalgaz faturanızı düşürecek tasarruf yolları!

Oda tarafından yapılan yazılı açıklamada öncelikli olarak kombi ve ısıtma tesisatı bakımlarının yaptırılması ifade edilerek “Daha verimli bir enerji elde edilmesi için yanma veriminin arttırılması ve güvenli bir yanma için kombi bakımı uzman kişiler tarafından yapılmalıdır. Kombinizin uzun yıllar yüksek verimle yanabilmesi, enerji tasarrufu sağlanabilmesi, ileride yaşanabilecek muhtemel arızaların tespiti için, onarım ve işletme maliyetlerinin düşürülmesi için kombi bakımları yaptırılmalı” denildi.

YÜKSEK SICAKLIK HASTALIKLARA ZEMİN HAZIRLIYOR

Ekonomik bir yanma sistemi için oda sıcaklıklarının 20-22 °C civarında olması gerektiği hatırlatılan açıklamada, yüksek sıcaklıklarda ısınmaya çalışmanın, yüksek yakıt maliyetlerine neden olmasının yanı sıra hava kuruduğu için üst solunum yolları hastalıklarına zemin hazırlayacağı ifade edildi.

TMMOB Makine Mühendisleri Odasının verimli bir ısınma sistemi kullanımı için önerdiği notlar ise şöyle:

• Dış hava sıcaklığına bağlı olarak ısıtma cihazlarımızı düşük sıcaklıkta sürekli yakmak, kesintili yakmaktan daha ekonomiktir.

• Apartman giriş kapılarının otomatik kapanacak şekilde yapılması ve mümkünse küçük bir antre oluşturularak ikinci kapı ilave edilmesi, merdiven boşluklarından ısı kaybını azaltacaktır.

• Pencere ve kapılarınızda hava sızdırmazlığını sağlayınız. Hava sızıntılarını önlemek için pencere bandı ve süngerler kullanabilirsiniz. Pencere kasaları ile duvar arasındaki boşlukları doldurunuz.

• Odalarda masa, sandalye ve yataklarınızı dış duvardan uzak tutunuz.

• Güney cepheli pencerelerden gündüzleri güneş girmesini sağlayınız. Geceleri pencereleri panjur, perde ve rüzgârlık ile kapatınız.

• Geceleri uyurken kalın örtü kullanarak oda sıcaklığını 16–18 °C’ye düşürünüz.

• Radyatörlerin üstlerini ve önlerini kapatmayınız.

• Radyatör arkalarına mümkünse ısı yalıtım levhaları yerleştiriniz.

• Perdelerinizin, radyatörünüzü kapatmasına engel olunuz.

• Kullanmadığınız ev bölümlerinin (oda, kiler, antre, merdiven vs.) radyatörlerini mümkün olduğunca kısınız.

• Oturma odalarını ısıtmayla birlikte nemlendirmeye çalışınız. Çünkü nem, sıcaklığı daha çok hissetmenizi sağlar. Ayrıca üst solunum yollarında sıcaklık nedeniyle kurumaları önler.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA