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Doğalgaz Faturalarında Yeni Dönem: Artık 3 Taksit

İGDAŞ, doğal gaz faturalarına vade farksız 3 taksit Halkbank kredi kartlarından yapılan ödemelere de 4 taksit kampanyası başlattı.

Doğalgaz Faturalarında Yeni Dönem: Artık 3 Taksit

İGDAŞ, doğal gaz faturalarına vade farksız 3 taksit Halkbank kredi kartlarından yapılan ödemelere de 4 taksit kampanyası başlattı.

17 Aralık 2018 Pazartesi 11:19
Doğalgaz Faturalarında Yeni Dönem: Artık 3 Taksit

İGDAŞ, doğal gaz faturalarına vade farksız 3 taksit Halkbank kredi kartlarından yapılan ödemelere de 4 taksit kampanyası başlattı.
 

İGDAŞ'ın resmi internet sitesi üzerinden yapılan yazılı açıklamada, İGDAŞ’ın güçlü ekonomiye tam destek verdiğine vurgu yapılarak, şu açıklamalara yer verildi:

"İGDAŞ, soğuklarla birlikte artan tüketim miktarı nedeniyle güçlü ekonomiye tam destek vererek, doğal gaz faturalarına vade farksız 3 taksit kampanyası başlattı. Kampanyaya bu yıl 13 banka katıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan İGDAŞ, her kış düzenlediği vade farksız 3 taksit kampanyası için bu yıl 13 banka ile anlaştı. Kampanya 31 Mayıs 2019 tarihine kadar devam edecek. Akbank, Alternatif Bank, Denizbank, Garanti Bankası, İş Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, QNB Finansbank, TEB, Türkiye Finans Katılım Bankası, Yapı Kredi Bankası, Vakıfbank, Ziraat Bankası kredi kartlarıyla hem İGDAŞ veznelerinden hem de https://internetsubesi.igdas.com.tr/ üzerinden online olarak, Halkbank kredi kartlarıyla ise 4 taksit olarak sadece İGDAŞ veznelerinden kampanya dahilinde ödeme yapabilirsiniz.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 17.12.2018 23:28
Anahtar Kelimeler:
doğalgaz faturalarında yeni dönem artık taksit
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kazık 12 saat önce

taksit yapacağınıza faturaların m küp fiyatını düşürün, insanlar zaten zor geçiniyor...

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Gül 12 saat önce

Taksit seçeneği yerine indirime gidilmesi daha rahatlatıcı olurdu.

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Ben 11 saat önce

Bu seferde bizi böylemi kandırmayı düşünüyorsunuz hiç kusura bakmayın kan mıyoruz yemi yoruz bu numaraları artık

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Sny 9 saat önce

Taksiti başkası ödeyecek sanki.. İndirim yapın indirim

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Muhammet Güler 9 saat önce

LA BU DOGAL GAZ VE ELEKTRIK SIRKETLERI AZ UYANIK DEGILLER INDIRIME GITMEMEK VE ELDE ETTIKLERI FAIS ZAM KARLARINI KAYBETMEMEK ICIN KIRK TAKLA ATIYORLAR. HERHALDE BUNLAR MILLETI KOYUN OLARAK GORUYORLAR KENDILERINI DE COBAN.

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