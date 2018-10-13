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Doğal gaz aboneleri artık bu bedeli ödemeyecek

Doğalgaz dağıtım şirketlerinin doğalgaz abonelerinden talep ederek aldığı, abone bağlantı bedeli adı altındaki sayaç bağlantı malzemeleri ve sayaç montaj bedelleri artık alınmayacak.

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Doğal gaz aboneleri artık bu bedeli ödemeyecek

Doğalgaz dağıtım şirketlerinin doğalgaz abonelerinden talep ederek aldığı, abone bağlantı bedeli adı altındaki sayaç bağlantı malzemeleri ve sayaç montaj bedelleri artık alınmayacak.

13 Ekim 2018 Cumartesi 09:59
Doğal gaz aboneleri artık bu bedeli ödemeyecek

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK), Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.     

Resmi Gazete'de yayımlanan değişikliğe göre, abone bağlantı bedeli, dağıtım şebekesinin abone iç tesisatına bağlantısı için gereken proje, işçilik, malzeme, kontrol ve onay harcamaları ile sayaç bedeli toplamının abone başına düşen payını ifade eden sabit bedel olarak tanımlandı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) söz konusu değişikliği öncesinde sayaç bedelinin yanı sıra sayaç bağlantı malzemeleri ve sayaç montaj bedelleri de bu çerçevede yer alıyordu.     

Abone bağlantı bedeli, doğalgaz şirketi ile abone arasındaki bağlantı anlaşmasının imzalanması sırasında bir defaya mahsus olmak üzere tahsil ediliyor ve servis hattının imalatına başlandıktan sonra bu bedelin iadesi yapılmıyor.     

Aynı adresle ilgili daha önce bağlantı bedeli alınmış ise bu bedel tekrar alınamıyor fakat yapı veya tesisin genişletilmesi sonucunda ortaya çıkabilecek ilave maliyetlerin bedeli ilgili mevzuata göre mülk sahibi kişi veya şirketler tarafından karşılanıyor.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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