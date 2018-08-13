Diyanet'ten Kredi Kartı İle Kurban Açıklaması!..

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada "Bedelin kredi kartıyla ödenmesi kurbanın sıhhatine engel teşkil etmez ancak kredi kartı borcunu, ödeme tarihinde ödemek ve gecikmeden kaynaklanan faizli işleme düşmemek gerekir." ifadeleri kullanıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı Üyesi Prof Dr. Ahmet Yaman, Kurban Bayramı öncesi vatandaşlar tarafından olukça çok merak edilen konuları Anadolu Aajansı'na değerlendirdi.

Prof.Dr. AhmetYaman, 80,16 gr altına veya buna eş değer mala sahip olmayan kişinin kurban ibadetinden sorumlu olmadığını ve kurban kesmek için çevreden, akrabalardan, bankalardan borç alarak kendisini ve başkasını zor durumda bırakmaması gerektiğini ifade etti.

Kurban kesecek kişinin, satın alacağı hayvanın bedelini peşin olarak verebileceği gibi vadeli veya taksitli olarak da ödeme yapabileceğini kaydeden Prof.Dr.Ahmet Yaman, şunları söyledi:

"Bedelin kredi kartıyla ödenmesi kurbanın sıhhatine engel teşkil etmez ancak kredi kartı borcunu, ödeme tarihinde ödemek ve gecikmeden kaynaklanan faizli işleme düşmemek gerekir. Kredi kartıyla taksitli kurban alırken, taksit yapma karşılığında bankaya ilave bir ücret ödenmesi durumunda ise kesilen kurban geçerli olmakla birlikte faizli işlem sebebiyle ayrı bir günah söz konusu olur."

KREDİ KARTI İLE KURBANLIK OLUR MU?

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı Üyesi Prof. Dr. Ahmet Yaman, "Bedelin kredi kartıyla ödenmesi kurbanın sıhhatine engel teşkil etmez ancak kredi kartı borcunu, ödeme tarihinde ödemek ve gecikmeden kaynaklanan faizli işleme düşmemek gerekir." açıklamalarında bulundu.

Kaynaklar; AA

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