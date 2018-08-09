Diyanet’e 7.7 milyarlık bütçe yetmedi, 500 milyon ek bütçe istedi

Diyanet İşleri Başkanlığı’na ayrılan ödenek geçen yıllarda olduğu bu yıl da yetersiz geldi. 2018 yılına 7.7 milyarlık dev bütçeyle başlayan Diyanet İşleri Başkanlığı, altı ay sonunda bütçesini 8.3 milyar olarak güncelledi.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın dev boyutlara ulaşan bütçesi her yıl katlanarak büyümeye devam ediyor. Yeni yıla en önemli icracı bakanlıkları geride bırakan dev bütçelerle başlayan Diyanet’e hiçbir yıl ödeneği yetmedi ve yılı ek ödenek alarak tamamladı. Bu yılın ilk altı ayının sonunda da 7.7 milyarlık bütçesinin yetmeyeceğini gören Diyanet İşleri Başkanlığı, şimdiden 550 milyonluk ek ödeneğe ihtiyaç duydu.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yılın ilk altı ayındaki gerçekleşmeler ve ikinci dilime ilişkin öngörülerin yer aldığı Mali Durum ve Beklentiler Raporu yayımlandı. Mali Durum e Beklentiler Raporuna göre, geçen yılı da ek ödenek alarak 7.3 milyarlık harcama ile tamamlayan Diyanet’e, bu yıl için yüzde 12’lik artışla 7.7 milyarlık bütçe ödeneği ayrıldı. Ancak altı ayın sonunda 4 milyar lira harcayan kurum, yıl sonu gerçekleşme tahminini 8.3 milyar lira olarak güncellendi.



Ocak-Haziran döneminde bütçesinin yüzde 52’sini harcayan Diyanet’in harcama kalemleri arasında geçen yıla göre en yüksek artış, yıl içinde yapılan özel düzenlemelerle en düşük maaşın 3 bin liraya çıktığı personele yapılan harcamalarda yaşandı. 100 bini imam-müezzin, 20 bini kadrolu Kuran kursu öğretmeni, 20 bini geçici Kuran kursu öğreticisi, 3 bini vaiz ve bin 250’si müftü olmak üzere personel sayısı 144 bin 250’ye ulaşan Diyanet, bu dev kadroya sosyal güvenlik primleri ile birlikte 3.8 milyar TL ödedi.



Başkan Ali Erbaş da, rapora yazdığı sunuşta bütçelerinin yüzde 95’inin personel harcamalarına gittiğinin altını çizdi.



Raporda 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde yürütülen faaliyetler de yer aldı. Bunlardan en çok dikkat çeken harcama kalemi ise İsraf temalı web sitesinin yayına alınmış olmasıydı.

Diyanet'in diğer harcama kalemleri şöyle;

İsraf temalı web sitesi yayına alınmıştır.



İslam’ın doğru öğrenilmesi ve anlaşılmasına katkı sağlamak ve İslam anlayışına aykırı hareket eden dinî oluşumlar hakkında toplumu bilgilendirmek için ulusal ve uluslararası alanda faaliyet yürüten dinî oluşumlarla ilgili raporlar hazırlandı.



Dini argümanları kullanarak barışı tehdit eden hareketlerle DEAŞ, FETÖ/PDY vb. oluşumlar hakkında vatandaşlar ve müftülük personeline yönelik 30 ilde bilgilendirme toplantısı ve seminerler yapıldı.



Kurumsal web sayfası, e-devlet ve EBYS üzerinden 44.315 soru cevaplandırıldı.



Ankara Beştepe Millet Camii’nde kadınlara yönelik vaaz-irşat programı hazırlandı.



1427 adet Kuran kursu için açılış onayı alındı, eğitim verilmeye başlandı.



Kuran Öğretimi Programı kapsamında 125 bin 653, İhtiyaç Odaklı Kuran Kursları Öğretim Programı kapsamında 933 bin 60, Kuran Kursları Öğretim Programı (04-06 Yaş) kapsamında 131 bin 26, Hafızlık Eğitim Programı kapsamında 52 bin 429, Hafızlık Temel Eğitim Programı kapsamında 29 bin 497, Kuran Kursları Yurt Dışı Misafir Öğrenci Öğretim Programı kapsamında 364, Yaz Kuran Kursları Öğretim Programı kapsamında 2 milyon 849 bin 843 öğrenci eğitim gördü.

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