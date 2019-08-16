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Diyanet'ten SAR tarifesi: Umre ücretleri zamlandı

Türk Lirası'nın dolar karşısında hızla değer kaybetmesi üzerine Diyanet, umre işlemlerinin Suudi Arabistan Riyali (SAR) ile yapılmasına karar verdi. SAR'ın da giderek değer kazanması üzerine umre ücretlerine zam yapıldı. Diyanet'in belirlediği 7 günlük umre ücreti 7 bin 470 TL oldu.

Diyanet'ten SAR tarifesi: Umre ücretleri zamlandı

Türk Lirası'nın dolar karşısında hızla değer kaybetmesi üzerine Diyanet, umre işlemlerinin Suudi Arabistan Riyali (SAR) ile yapılmasına karar verdi. SAR'ın da giderek değer kazanması üzerine umre ücretlerine zam yapıldı. Diyanet'in belirlediği 7 günlük umre ücreti 7 bin 470 TL oldu.

16 Ağustos 2019 Cuma 13:01
Diyanet'ten SAR tarifesi: Umre ücretleri zamlandı

Birgün gazetesinden Mustafa Mert Bildircin'in haberine göre, Diyanet İşleri Başkanlığı 2019 yılı umre ücretlerini açıkladı.

Umre işlemlerinin SAR ile belirlendiği Aralık 2017’de 1.04’ten işlem gören Suudi para birimi, TL karşısında 1.50’ye ulaşınca umre fiyatları da arttı. 2017 SAR kuruna göre 5 bin TL olması gereken umre ücreti, 2019 yılında 7 bin 500 TL’ye kadar ulaştı.

SAR’ın da değer kazanması üzerine Umre organizasyonuna katılacaklardan iki kişilik odada yedi gün konaklama için 4 bin 980 SAR istendi. Aralarında Hilton, Obray ve Swiss gibi bilinen otellerin de olduğu otellerde yedi gün konaklamanın bedeli kişi başı 7 bin 470 TL olarak belirlendi.

Umre organizasyonunda üç kişilik odalarda konaklamak isteyenler 6 bin 900 TL ödeyecek. Diyanet’in belirlediği daha alt sınıfta yer alan otellerde kalmak isteyen yurttaşların 4 kişilik odalar için ödeyeceği ücret de 4 bin 875 TL oldu.

BEBEK VE ÇOCUK TARİFESİ

Diyanet, umre organizasyonu kapsamında bebek ve çocukların konaklaması için de fiyat belirledi. Buna göre, 0-2 yaş arasındaki çocuklar için 975 TL, 3-5 yaş arasındaki çocuklar için 3 bin 750 TL ödenecek.

2019-2020 yılı umre başvuruları 23 Ağustos-18 Ekim arasında yapılabilecek. Umre ücretlerinin anlaşmalı bankalara belirtilen tarihe kadar yatırılmasını isteyen kurum, “Başkanlığımız Organizasyonu ile umreye gitmeyi tercih eden vatandaşlarımız tur programlarından kendine uygun olanı belirledikten sonra o tura ait banka tur kodu ücretini yatırdıktan sonra Müftülüklere müracaat ederek umre kayıtlarını yaptırabileceklerdir” açıklaması yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
diyanet ten sar tarifesi umre ücretleri zamlandı
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