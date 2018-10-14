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Diyanet'ten hac ve umreye yüzde 57 zam

Bütçesini 7.7 milyar TL'den 10.5 milyar TL'ye çıkaran Diyanet İşleri Başkanlığı'nın, hac ve umre organizasyonlarına % 57 zam yaptığı belirtildi.

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Diyanet'ten hac ve umreye yüzde 57 zam

Bütçesini 7.7 milyar TL'den 10.5 milyar TL'ye çıkaran Diyanet İşleri Başkanlığı'nın, hac ve umre organizasyonlarına % 57 zam yaptığı belirtildi.

14 Ekim 2018 Pazar 16:09
Diyanet'ten hac ve umreye yüzde 57 zam

Bütçesini 7.7 milyar TL'den 10.5 milyar TL'ye çıkaran Diyanet İşleri Başkanlığı'nın, hac ve umre organizasyonlarına % 57 zam yaptığı belirtildi.

Sozcu.com.tr'den Deniz Ayhan'ın haberine göre, hac ve umre organizasyonları için Türk Lirası'ndan vazgeçerek Suudi Arabistan Riyaline dönen Diyanet İşleri Başkanlığı, 2018-2019 Hac ve Umre Organizasyonu programını açıkladı ve kayıtların başladığını duyurdu. Programda ücretlendirme de Riyal ile yapıldı. Bugünkü piyasaya göre Riyal/TL kuru yaklaşık 1.57 seviyesinde işlem görüyor.

DOLARDAN VAZGEÇİLDİ AMA %57 ZAM YAPILDI

2017-2018 dönemi için aynı otel ve tarihlerdeki (7 günlük Umre) organizasyonuna 6185 lira ila 7120 TL ücret belirlenirken bu ücret zammın yanı sıra kur artışının da etkisiyle 2018-2019 döneminde 6650 riyal (10 bin 411 TL) ila 6975 riyal (10 bin 920 lira) oldu. Buna göre 2016-2017 yılı dönemine göre umre fiyatları Türk Lirası değerinde % 57 oranında zamlandı.

Diyanet İşleri Başkanlığı, "2018-2019 yılında Başkanlığımız Organizasyonu ile umreye gitmeyi tercih eden vatandaşlarımız tur programlarından kendine uygun olanı belirledikten sonra o tura ait banka turkodu ile Başkanlığımız ile anlaşmalı bankalardan birisine umre ücretini yatırdıktan sonra Müftülüklere müracaat ederek umre kayıtlarını yaptırabileceklerdir" ifadelerine yerverildi.

İşlem ücretlerini dolardan Türk Lirası'na çeviren Diyanet, Aralık 2017'den itibaren umre işlemlerinin Suudi Arabistan Riyali ile yapılmasına karar vermişti. 2017 yılının Aralık ayında 1 Suudi Arabistan Riyali (SAR), yaklaşık 1.04 TL'den işlem görüyordu.

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