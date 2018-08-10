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Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye ek vergi tepkisi

Dışişleri Bakanlığı'nın Sözcüsü Hami Aksoy, ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'nin ABD’ye gerçekleştirdiği alüminyum ve çelik ihracatına ek vergi uygulansın açıklamasından sonra "Kararı devlet ciddiyetiyle bağdaştırmak mümkün değildir" açıklaması yaparak tepki gösterdi.

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Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye ek vergi tepkisi

Dışişleri Bakanlığı'nın Sözcüsü Hami Aksoy, ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'nin ABD’ye gerçekleştirdiği alüminyum ve çelik ihracatına ek vergi uygulansın açıklamasından sonra "Kararı devlet ciddiyetiyle bağdaştırmak mümkün değildir" açıklaması yaparak tepki gösterdi.

10 Ağustos 2018 Cuma 20:49
Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye ek vergi tepkisi

Dışişleri Bakanlığı'nın Sözcüsü Hami Aksoy, ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'nin ABD’ye gerçekleştirdiği alüminyum ve çelik ihracatına ek vergi uygulansın açıklamasından sonra "Kararı devlet ciddiyetiyle bağdaştırmak mümkün değildir" açıklaması yaparak tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan Hami Aksoy, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump’ın ülkemizin ABD’ye gerçekleştirdiği alüminyum ve çelik ihracatına ek vergi uygulamasına ilişkin attığı tweet hakkında gelen soruyu cevaplandırdı.

Aksoy cevabında, "Başkan Trump’ın, Dünya Ticaret Örgütü kurallarını hiçe sayarak, çelik ve alüminyum ihracatımıza ek vergi uygulama kararını devlet ciddiyetiyle bağdaştırmak mümkün değildir" dedi.

ABD'nin bu tür yaptırım ve baskılarla işbirliği yönünde hiçbir sonuç elde edemeyeceğini ve yalnızca çetin sınamalardan geçerek kazanılan müttefiklik ilişkilerine zarar vereceğini söyleyen Aksoy, "Türkiye’ye karşı atılan tüm adımlara bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da gerekli karşılık verilecektir. Türkiye her zaman sorunların diplomasi, diyalog, iyi niyet ve karşılıklı anlayışla çözülmesinden yanadır." dedi.

Kaynaklar;

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Son Güncelleme: 10.08.2018 20:52
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