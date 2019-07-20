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Dikkat ! Emeklilik hayaliniz suya düşebilir!

Milyonlarca çalışanın hayali "emeklilik" için kritik bir uyarı geldi. Emekli aylığınız bağlandığında düşük maaşla karşılaşmamak için, çalışırken mutlaka bordronuzu kontrol edin.

Dikkat ! Emeklilik hayaliniz suya düşebilir!

Milyonlarca çalışanın hayali "emeklilik" için kritik bir uyarı geldi. Emekli aylığınız bağlandığında düşük maaşla karşılaşmamak için, çalışırken mutlaka bordronuzu kontrol edin.

20 Temmuz 2019 Cumartesi 09:38
Dikkat ! Emeklilik hayaliniz suya düşebilir!

Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre, çalışırken bordronuzu kontrol etmezseniz, emekli aylığınız bağlandığında düşük maaşla karşılaşabilirsiniz. Bunun nedeni ise; Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) bir kişiye emekli aylığı bağlarken, çalışma süresi boyunca bordrosunda gösterilen brüt ücretin ortalamasını esas alır. Bordroda prime esas kazanç ortalaması ne kadar ise bağlanacak emekli aylığı da ona göre değişir. Kazancı bordroda eksik gösterilmiş olanlar, emekli aylığı bağlandığında ise düşük maaş gerçeğiyle karşılaşır ve hayatlarının geri kalanında, düşük emekli aylığı ile geçinmek zorunda kalırlar. Bu nedenle; emeklilik hayatınızda böyle bir sorunla karşılaşmamak için çalışma hayatınız boyunca maaş bordrolarınızı kontrol etmeniz gerekir.

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Habertürk

Son Güncelleme: 20.07.2019 09:46
Anahtar Kelimeler:
dikkat emeklilik hayaliniz suya düşebilir
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