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Dikkat Devletten 960 TL kira yardımı

Hasarlı veya riskli yapıda oturanlara, yıkım aşamasından, başka bir eve taşınma sürecine kadar birçok destek sağlanıyor. Bankalar yıkım kredisi, bakanlık ise faiz desteği veriyor. 18 ay boyunca, aylık 595 ile 960 lira arasında değişen kira yardımı yapılıyor.

Dikkat Devletten 960 TL kira yardımı

Hasarlı veya riskli yapıda oturanlara, yıkım aşamasından, başka bir eve taşınma sürecine kadar birçok destek sağlanıyor. Bankalar yıkım kredisi, bakanlık ise faiz desteği veriyor. 18 ay boyunca, aylık 595 ile 960 lira arasında değişen kira yardımı yapılıyor.

01 Eylül 2019 Pazar 17:37
Dikkat Devletten 960 TL kira yardımı

Hükümet, kentsel dönüşüme hız verdi. Türkiye’de 20 yıl içinde 6.7 milyon konut dönüştürülecek. Bunun 1.5 milyonu çok acil yenilenmeli. Ancak masraflar birçok vatandaşı zorluyor. Bu nedenle evini dönüştürmek isteyene çeşitli yardımlar yapılıyor.

TÜFE ORANINDA ARTIYOR

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, illere göre en düşük 595, en yüksek 960 lira kira yardımı yapıyor. Riskli yapılardaki hak sahiplerine yapılan kira yardımları, Tüketici Fiyatları Endeksi’ndeki (TÜFE) yıllık değişim oranına göre güncelleniyor. 2019 yılı için henüz bir güncelleme yapılmadı. 2018 yılındaki rakamlar üzerinden ödeme yapılmaya devam ediliyor. 

36 AYA KADAR YARDIM  

Riskli alanların ve yapıların kentsel dönüşümle sağlıklı hale getirilmesi amacıyla çıkarılan kanun kapsamında, riskli yapılarda oturanlara 18 ay boyunca kira yardımı veriliyor. Eğer bakanlık tarafından ilan edilen riskli ve rezerv yapı alanlarında dönüşüm yapılıyorsa, bu süre 36 aya kadar çıkabiliyor. 

MÜMKÜNSE GEÇİCİ KONUT 

Anlaşmayla tahliye edilen yapıların maliklerine mümkün olması halinde, kira yardımı yerine tahliye tarihinden itibaren konut ve işyerlerinin teslim tarihine kadar, geçici konut veya işyeri tahsisi yapılabiliyor. Kira yardımının anlaşmayla tahliye edilen binalara yapıldığını da ekleyelim. Mülkiyetini belgeleyemeyenler bu hakların hiçbirinden yararlanamıyor. 

BAŞVURULAR ÇEVRE MÜDÜRLÜĞÜ’NE

Kira yardımı için tahliyeden itibaren en geç bir yıl içinde başvuru yapılması gerekiyor. İstanbul, İzmir ve Bursa’da Altyapı ve Kentsel Dönüşüm müdürlüklerine diğer illerde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri’ne gerekli belgeleriyle dilekçe veriliyor. Ev sahipleri ve kiracılar için farklı belgeler isteniyor. Bu belgeleri bakanlığın web sitesinden öğrenebilirsiniz.

HANGİ İLDE KAÇ LİRA?

Kira yardımı miktarı, ile göre değişiyor. Rakamları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı belirliyor.

595 lira: Artvin, Bilecik, Bingöl, Bolu, Burdur, Çankırı, Erzincan, Gümüşhane, Hakkari, Kırşehir, Nevşehir, Sinop, Tunceli, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Bartın, Ardahan, Iğdır, Yalova, Karabük, Kilis.  

675 lira: Amasya, Bitlis, Edirne, Giresun, Isparta, Kars, Kastamonu, Kırklareli, Muş, Niğde, Rize, Siirt, Uşak, Yozgat, Aksaray, Şırnak, Osmaniye, Düzce.  

755 lira: Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Çorum, Elazığ, Kütahya, Ordu, Sivas, Tokat, Zonguldak, Batman, Çanakkale.  

830 lira: Aydın, Balıkesir, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Mersin, Kayseri, Kocaeli, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Sakarya, Samsun, Tekirdağ, Trabzon, Şanlıurfa, Van.  

905 lira: Adana, Antalya, Bursa, Konya. n 960 lira: Ankara, İstanbul, İzmir.

3 TEŞViK BiRDEN 

1- FAiZ DESTEĞi

Kentsel dönüşüm için kredi çekenlere faiz desteği de veriliyor. Kira yardımı alan kişiler faiz desteğinden yararlanamıyor. İkisinden birinin seçilmesi gerekiyor. Bu desteği 16 banka sağlıyor.Tahliye tarihinden itibaren en geç bir yıl içinde kredi almak üzere bu bankalara başvurulması gerekiyor. Bağımsız bölüm başına en fazla 100 bin lira kredi kullanılabiliyor. 

2- TAŞINMA PARASI

Kiracılara, 18 ay kira desteği yapılmıyor. Kentsel dönüşüm nedeniyle kiracı olduğu ev ya da işyerinden ayrılmak zorunda kalanlara, bir kereye mahsus taşınma yardımı veriliyor. Taşınma yardımı kiracılar için illere göre değişmekle birlikte, 1.190 lira ile 1.920 lira arasında, sınırlı ayni hak sahipleri için 2 bin 975 ile 4 bin 800 lira arasında farklılık gösteriyor. 

3- TADiLAT KREDiSi  

Yıkım kredisi 1000 metrekarelik bir yapı için 6 bin lirayı buluyor. Kredi tutarının hak sahibinin hesabına aktarıldığı tarihten itibaren, 6 ay içinde yıkım işleminin yaptırılıp enkazın kaldırılması zorunlu. Yapım kredisinde ise anlaşmalı bankalarca kredi kullanım talepleri olumsuz değerlendirildiği takdirde bakanlık destek veriyor.

EVİM RİSKLİ Mİ?  

Bina risk tespiti yaptırmak için herhangi bir çoğunluk aranmıyor. Kat maliklerinden bir kişinin bile başvurması yeterli oluyor. 

Risk tespiti, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan lisans almış  bu alanda yetkilendirilmiş kurum ve kuruluşlar tarafından yapılıyor. 

Tespit sonucunda bina riskli çıkarsa, söz konusu yapı için mecburen yıkım süreci başlıyor. 

Yıkımı  durdurmak isteyen ev sahiplerinin karara 15 gün içinde itiraz edebilme hakkı var. 
İtiraz sonrasında da binanın riskli olduğu kabul edilirse, 60 gün içinde yıkılıyor.

Yıkım yerine güçlendirme de yapılabilir. Bunun için ev sahiplerinin bu 60 günlük süre içinde güçlendirmenin teknik olarak mümkün olduğunu ispat ettirmesi gerekiyor.
 hasar ve risk tesbiti ücretli

400 metrekarelik bina için 1812 lira ücret alınıyor. 401 metrekareyi aşan her 80 metrekare için bu bedele 226 lira ekleniyor. Tespit ücretini malikler karşılıyor. 100 metrekare için bakanlık 600 lira tespit kredisi veriyor. Kredinin geri ödemesi ise 24 ay.

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Anahtar Kelimeler:
dikkat devletten tl kira yardımı
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