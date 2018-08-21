Dikkat Bu Telefon Numarası Sizi de Arayabilir!..

Son zamanlarda telefon ile aranarak dolandırılmaya çalışan vatandaşların artması sebebiyle birçok bakanlık ve kurum harekete geçti. Özellikle bankaların,bakanlıkların ve resmi kurumların adını kullanarak dolandırmaya çalışan sahtekarlar için Ticaret Bakanlığı bir dolandırıcılık duyurusu yayımladı.

Ticaret Bakanlığı'nın yayımladığı duyuruda 0 850 471 04 51 numaralı telefondan yapılan aramalara dikkat edilmesi gerektiği vurgusu yapıldı. Duyuru şöyle;

Son zamanlarda “0 850 471 04 51” numaralı telefon hattı üzerinden bazı vatandaşlarımızın arandığı ve kendilerini “Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Kobi-Kredi Birimi” şeklinde tanıtan ve kredi pazarlaması yapan kişiler tarafından vatandaşlarımızın dolandırılmaya çalışıldığı tespit edilmiştir.



Bakanlığımızın bu şekilde bir telefon hattı ve kredi birimi bulunmamakta olup, vatandaşlarımızın bu tür dolandırıcılıklara karşı dikkatli olması, anılan ve benzeri telefon numaralarından yapılan aramalara ve taleplere itibar etmemesi gerekmektedir.



Bu tür durumlarla karşılaşan vatandaşlarımızın mutlaka konuyu Bakanlığımıza, Emniyet birimlerine ve savcılıklara bildirmesi önem arz etmektedir. Söz konusu dolandırıcılıkla ilgili Bakanlığımızca gerekli inceleme ve işlemler derhal başlatılmış olup, vatandaşlarımızı mağdur etmeye çalışanlar hakkında gerekli tüm yasal işlemler yapılacaktır.

KPSSCAFFE.COM.TR | ANKARA