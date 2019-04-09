Devletten Vatandaşlara 2002 TL Destek!

Devlet tarafından bakıma yaşlılarımıza verilen destek tutarları Temmuz ayı itibariyle yükseliş gösterecek. Kimler faydalanıyor. Ne kadar destek almak mümkün. İşte detaylar!

Gelir sahibi olmayan yaşlı vatandaşların hayatlarını idame ettirebilmeleri için gerekli destek devlet tarafından veriliyor. Bu destek tutarları Temmuz ayında yapılacak artışla 2002 TL’yi bulacak.

Peki nedir bu destekler?

Devlet yaşlı vatandaşa bakım evi ve huzurevine yerleşmemesi durumunda bakım aylığı olarak maaş ödüyor. Onun haricinde herhangi bir güvencesi olmayan 65 yaş üstündeki vatandaşlar da yine ayrıca maaş alıyorlar. Bu iki maaşla birlikte yaşlılar hayatlarını sürdürüyorlar.

Tabii ki bu destek miktarları her zaman artışa tabi. Temmuz ayında da artış görülecek bu iki destek miktarında. Bakım aylığı olarak adlandırılan maaşın 1371,27 TL olması beklenirken, yaşlılık aylığının ise 631,65 TL olması bekleniyor. Böylece toplamda 2002 TL civarında bir maaş yaşlı vatandaşlarımıza verilmiş olacak.

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