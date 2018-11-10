Devletten patrona ve işçiye maaş desteği!

Ülke ekonomisinde ki ve piyasalardaki hızlı değişiklikler sebebiyle faaliyeti, üretimi, işleyişi sıkıntıya giren işverene devlet yardım eli uzatacak. Üretimi kısmen duran iş yerlerinde, işçinin 3 aya kadar varan maaş, aylık ücreti devlet tarafından karşılanacak.

İktidar, dolar ve euro'daki hareketli, dengesiz dalgalanmalar sebebiyle üretimi ve işleri durma noktasına gelen iş yerlerini rahatlatmak için ‘Kısa Çalışma Ödeneği’ uygulamasını devreye aldı. Bu konudaki düzenleme dünkü Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yayımlanan karara göre; üretimini azaltan ya da geçici olarak durduran firmaların işçi çıkarmaması ve işçilerin çalışmadığı sürelerde ücretlerinin bir bölümünün İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanması sağlanacak.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NEDİR?



Kısa çalışma ödeneği, haftalık çalışma sürelerini geçici olarak en az üçte bir oranında yani 15 saatin altına düşüren, azaltan veya faaliyetlerini en az dört hafta durdurma noktasına gelen iş yerlerinde geçerli olacak. İşlerini azaltan ya da durduran firmaların çalışanlarına 3 ayı geçmemek koşuluyla devlet tarafından gelir desteği sağlanacak. İşçinin de ödenekten faydalanabilmesi için işverenin Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)’a başvuru yapması gerekecek. Ödeme Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) vasıtasıyla yapılacak. Kısa Çalışma Ödeneği, firmaların istihdamlarını korumalarına imkan verirken, artan talebe de hazırlıklı olmasını sağlayacak.

Bu durumdaki işçilere ödenecek ücretler belli bir kurala ve şartlara bağlı olarak verilecek. İşçi 5 bin lira maaş alıyorsa ödeme aynı oranda olmayacak. Tutar prime esas kazancın (brüt maaş) 12 aylık ortalamasının % 60’ı ile sınırlı olacak. Asgari ücretlide Damga Vergisi hariç ödeme 1208 lira olacak. Tavanı ise asgari ücretin brüt tutarının % 150’si yani 3021 lira kadar olabilecek.

Kaynaklar; Resmi Gazete - HaberTürk - Mynet

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