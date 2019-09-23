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Devletten Muhtaçlara Aylık 817 TL Ödeniyor! İşte Başvuru Şartları...

Engelliler, sosyal güvencesi olmayanlar, yaşlılar, anne veya babası olmayan yardıma muhtaç çocuklara, SGK ve Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından aylık bağlanıyor.

Devletten Muhtaçlara Aylık 817 TL Ödeniyor! İşte Başvuru Şartları...

Engelliler, sosyal güvencesi olmayanlar, yaşlılar, anne veya babası olmayan yardıma muhtaç çocuklara, SGK ve Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından aylık bağlanıyor.

23 Eylül 2019 Pazartesi 09:08
Devletten Muhtaçlara Aylık 817 TL Ödeniyor! İşte Başvuru Şartları...

Engelliler, sosyal güvencesi olmayanlar, yaşlılar, anne veya babası olmayan yardıma muhtaç çocuklara, SGK ve Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından aylık bağlanıyor. 

Yüzde 40 ve üzeri engelli olup da sosyal güvencesi bulunmayan engelliler ve yaşlılarla anne veya babası olmayan (yetim) muhtaç çocuklara, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından aylık bağlanıyor. Bu kişiler sağlık hizmetinden de ücretsiz yararlanıyor. Muhtaç ve engelliye bu yıl 817 lira maaş bağlanacak. 

POSTA VEYA İNTERNET  

Başvuru için form doldurmak gerekiyor. Sağlık sorunu olanlardan sağlık kurulu raporu isteniyor. Toplanan belgelerin ikamet edilen yerdeki ‘Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ne teslim edilmesi gerekiyor. Başvurular şahsen, posta yoluyla veya genel müdürlüğün internet sitesi (vgm.gov.tr) üzerinden yapılıyor. Aynı aileden sadece bir kişiye aylık bağlanabiliyor.  

ARANAN ŞARTLAR NELER?  

Muhtaçlık aylığı için müracaat edecek kişinin sosyal güvencesi olmayacak. Herhangi bir gelir veya aylığı bulunmayacak. Mahkeme kararı veya kanunla bakım altına alınmamış olacak. Gelir getirici taşınır ve taşınmaz malı (ev, ticari taksi gibi) olmayacak. Geliri olanların ise aylık geliri 592 lirayı aşmayacak. Herhangi bir aylık bağlanmamış olacak.  

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