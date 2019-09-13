Devletten Kirada Oturanları Sevindiren Haber! Kira ve Ev Desteği!

Kirada oturan emekli için iki destek gündemde. Talep hayata geçerse, TOKİ konutlarında emekli kontenjanı yüzde 50'ye çıkarılacak. Muhtaçlara her ay kira yardımı yapılacak. Bu arada milyonlarca SGK SSK ve Bağkur emeklisini yakından ilgilendiren bir karar alınabilir. Emekliye kira ve yakacak yardımı ile ilgili bir talep iletildi. Bu bağlamda TÜED Başkanlar Kurulu, şu taleplerde bulundu: Emeklinin gelirinin yaklaşık 600 lirası kira ve ısınmaya gitmekte. Hükümetten talebimiz, kışın zorlu koşullarında emeklilere 'kira ve yakacak yardımı' yapılması. Enflasyon nedeniyle oluşan kaybın telafisi için seyyanen zam yapılmalı, emekli refahtan pay almalı şeklinde açıklama yapıldı. Devlet dar gelirliler için kira yardımı uygulaması zaten yapıyor. Peki emekliye kira ve yakacak yardımı olacak mı? İşte tüm detaylar​

YÜZDE 25 KONTENJAN AYRILIYOR

Vatandaşlara düşük taksitlerle ev sahibi olma imkanı sunan Toplu Konut İdaresi (TOKİ) halen konut projelerinden emeklilere yüzde 25 kontenjan ayırırken; TÜED bu oranın yüzde 50'ye çıkarılmasını talep ediyor. Yine TÜED, ev sahibi olmayan emeklilerin gelirlerinin yaklaşık 600 lirasının kira ve ısınmaya gitmekte olduğunu belirterek, "Emeklilere kışın kira ve yakacak yardımı yapılsın" çağrısı yapıyor.

HER AY YARDIM YAPILACAK

Bu talepler hayata geçirilirse, TOKİ her projedeki konutlarının yarısını emeklilere ayıracak, daha çok emekli ev sahibi olabilecek. Emekliler, kira yerine kendi evinin taksitini ödeyecek. Diğer taleple de emekliler kirada oturdukları süre boyunca kira yardımıyla rahatlayacak. TÜED, yaptıkları Emekli Profili Araştırması'nda, her 3 emekliden birinin kirada oturduğunu tespit ettiklerinin altını çiziyor.

TÜED Başkanlar Kurulu, şu taleplerde bulundu:

● Emeklinin gelirinin yaklaşık 600 lirası kira ve ısınmaya gitmekte. Hükümetten talebimiz, kışın zorlu koşullarında emeklilere 'kira ve yakacak yardımı' yapılması.

● Enflasyon nedeniyle oluşan kaybın telafisi için seyyanen zam yapılmalı, emekli refahtan pay almalı.

● Emekli aylıkları hesaplama sistemini belirleyen güncellenme katsayısı ile aylık bağlama oranı sosyal güvenliğin evrensel normuna göre yeniden belirlenmeli.

● Dini bayramlar öncesinde emeklilere ödenen bin liralık bayram ikramiyeleri yıllık TÜFE oranında artırılmalı.

Dar Gelirliler İçin Kira Yardımı Şartları

Dar gelirliler için verilen kira yardımında bazı şartlara uygunluk sağlanması gerekmektedir. Bu şartlara uygunluk sağlayan kişiler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı birimlerine başvuru yaparak, ilgili yardımı alabilirler. Dar gelirliler için kira yardımı şartları şu şekilde sıralanabilmektedir;

Başvuru sahibinin sigortalı olarak herhangi bir işte çalışmaması gerekmektedir.

Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan dul, yetim ya da emekli maaşı alınmaması gerekmektedir.

Herhangi bir gayrimenkul ya da araç sahibi olunmaması gerekmektedir.

Başvuru sahibinin düzenli bir gelire sahip olmaması ve gelir testinin yoksulluk sınırının altında sonuçlanmış olması gerekmektedir.

Dar Gelirliler İçin Kira Yardımı Başvurusu Nasıl Yapılır?

Dar gelirliler için kira yardımı başvuruları Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına yapılmaktadır. Vakıflar kaymakamlık binalarının içinde bulunmaktadır. Bu sebeple çoğu kişi bu yardımı kaymakamlık kira yardımı olarak bilmektedir. Kira yardımı kaç ay verileceği ve ne kadar verileceği gibi konularda vakıf yetkilileri karar vermektedir. Yapılan incelemeler sonrasında ne kadar yardım yapılacağı ve ne kadar süre bu yardımın yapılacağı belirlenmektedir. Başvuru için gerekli olan evraklar ise şu şekildedir;

Kira yardımı için başvuru dilekçesi

T.C kimlik numarası yazan kimlik, ehliyet ya da benzerleri

Fakirlik belgesi (Muhtarlıktan alınacaktır.)

Dar Gelirliler İçin Kira Yardımı Başvurusu Değerlendirmeleri

Gerekli belgelerle birlikte başvuru yapıldıktan sonra Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı yetkilileri başvuru sahibinin ekonomik durumu hakkında araştırma yapmaktadır. Daha sonra başvuru sahibinin evi ziyaret edilmektedir. Gerekli tüm incelemeler ve ev ziyareti sonrası raporlar hazırlandıktan sonra, bu raporlar mütevelli heyetine sunulmaktadır.

Mütevelli heyeti incelemelerini yaptıktan sonra kira yardımı yapılıp yapılmayacağı konusunda karar vermektedir. Bunun yanı sıra yardımın ne kadar süre yapılacağı ne kadar yapılacağı şeklinde kararlarda mütevelli heyeti tarafından verilmektedir. Karar verildikten sonra eğer olumlu ise ilgili yardım başvuru sahibine aylık olarak ödenecektir.

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