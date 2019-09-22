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Devletten Kadınlara emeklilikte avantajlar

Sosyal güvenlik sistemi, kadın sigortalılara birçok avantaj sağlıyor. Çocuğa bağlı borçlanmalar, staj gibi detaylar kadınların daha erken emekli olmasını sağlıyor.

Devletten Kadınlara emeklilikte avantajlar

Sosyal güvenlik sistemi, kadın sigortalılara birçok avantaj sağlıyor. Çocuğa bağlı borçlanmalar, staj gibi detaylar kadınların daha erken emekli olmasını sağlıyor.

22 Eylül 2019 Pazar 09:00
Devletten Kadınlara emeklilikte avantajlar

Başkasının sürekli bakımına muhtaç derecede ağır engelli çocuğu olan kadınların erken emeklilik imkanı bulunuyor. Bu durumdaki kadınların 1 Ekim 2008 sonrası çalıştıkları her gün, 1.25 gün olarak hesaplanıyor.

HER SİGORTA İÇİN GEÇERLİ

Bu koşul kadının emeklilik yaşını da erkene çekiliyor. 1 Ekim 2008’den itibaren prim ödeme gün sayılarının dörtte biri, emeklilik yaş sınırlarından indiriliyor.

Engelli çocuğu olan kadınlara tanınan bu haktan SSK, Bağkur, tarım SSK, Tarım Bağkur’u ve Emekli Sandığı kanunlarına tabi çalışanlar yararlanıyor.

EVLAT EDİNENE DE VAR

Sadece biyolojik annelerin değil, evlat edinen annelerin de doğum borçlanması hakkı bulunuyor. Kadın sigortalılar 2 yaşını geçmeyen evlat edindikleri çocukları için doğum borçlanması yapabiliyor. Borçlanma, evlat edinilen tarihten başlıyor.

Öte yandan, doğum yaptıktan sonra çocuğunu evlatlık veren anne de doğum borçlanması hakkına sahip.

3 ÇOCUKTA 2.160 GÜN

Sigortalı olduktan sonra doğum yapan anneler, 3 çocuğa kadar borçlanma yapabiliyor. Her çocuk için 720 gün kazanılıyor. 3 çocuk için doğum borçlanması yapanlar, 2 bin 160 gün, yani 6 yıl prim kazanabiliyor.

STAJDA KRİTİK AYRINTI!

Normal şartlarda emeklilik hesabında staj başlangıcı ve stajda geçen süreler dikkate alınmıyor. Ama anneler eğer stajın başladığı tarihten sonra doğum yapmışlarsa bu doğumları 3 çocuğa kadar borçlanabiliyorlar. 

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Kaynak; Posta

Anahtar Kelimeler:
devletten kadınlara emeklilikte avantajlar
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