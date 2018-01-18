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Devletten İşsizlere 1623 TL Maaş Desteği-İşte Başvuru Şartları

Devletten işsizlere maaş desteği geliyor. Peki işsizlik maaşı ne kadar? İşsizlik maaşına kimler başvurabilir? Başvurular nasıl yapılacak? İşsizlik maaşı ne kadar?

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Devletten İşsizlere 1623 TL Maaş Desteği-İşte Başvuru Şartları

Devletten işsizlere maaş desteği geliyor. Peki işsizlik maaşı ne kadar? İşsizlik maaşına kimler başvurabilir? Başvurular nasıl yapılacak? İşsizlik maaşı ne kadar?

18 Ocak 2018 Perşembe 16:14
Devletten İşsizlere 1623 TL Maaş Desteği-İşte Başvuru Şartları

2018 yılının gelmesi ile birlikte işsizlik maaşına da zam geldi.

İşçi, memur, emekli ve işsizlerin maaşlarına gelecek zam miktarıları da belli oldu. Yeni yılın gelmesi ile işsizlik maaşına da zam geldi. Devlet, işsiz vatandaşlara aylık ödemeler yapmaya devam ediyor. İşsizlik maaşı adı altında verilen bu ödeme hakkında birçok işsiz vatandaşın ayrıntılı bilgisi yok. Biz de kaleme aldığımız bu haberimzide işsizlik maaşını kimlerin alabileceğini ve başvurunun nasıl yapılabileceğini yazdık. 

Kimler Başvurabilir?

İşsizlik maaşı alabilmek için vatandaşların bazı şartları taşıyor olması gerekir. Bunlardan ilki, çalışmaya istekli, yetenek, sağlık ve yeterliliğinde olmasına rağmen, kendi istek ve kusuru dışında işini kaybetmesi, son 120 gün içinde prim ödeyerek sürekli çalışmış olması kaydıyla son 3 yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olanla, iş sözleşmesinin feshinden sonraki 30 gün içerisinde başvuru yapmaları koşuluyla maaş almaya hak kazanabilirler. Ancak Çalışma Bakanlığının üzerinde çalıştığı bir düzenleme ile bu 1 aylık sürenin snetilmesi bekleniyor.

İşsizlik Maaşı Ne Kadar Devam Eder?

Alınacak işsizlik maaşının süresi, işçinin ödenen primler belirliyor. Buna göre son 3 yıl içinde 600 gün prim ödemesi olan kişiye 6 ay, 900 gün prim ödenmiş olan kişiye 8 ay ve 1080 gün prim ödemesi olan kişiye 10 ay maaş ödemesi oluyor.

Maaş Ne Kadar?

İşsizlik maaşı hesaplanırken son 4 aydaki brüt maaşınızın ortalaması hesaplanıyor. Bu hesaplama ile oranın yüzde 40’lık kısmı işsizlik maaşı olarak ödeniyor. Ancak işsizlik maaşı geçerli asgari ücretin yüzde 80’inden fazla olmaz. Buna göre 2018 yılı işsizlik maaşı en düşük miktarı 811 lira, en yüksek miktarı ise bin 623 lira olarak belirlendi. 

Başvurular Nasıl Yapılacak?

İşsizlik maaşına başvuru yapmak isteyen ve yukarıdaki şartları taşıyan vatandaşların kendilerine en yakın İŞKUR Bölge Müdürlüğüne gitmesi gerekmektedir.

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