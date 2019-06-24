Devletten Gençlere Günlük 67 TL!

İŞKUR, geçen yıl kasım ayında yayımladığı bir yönetmelikle üniversiteli gençlere yönelik yeni bir program başlatma kararı aldı. Üniversite öğrencileri toplum yararına program (TYP) kapsamına alındı.

İŞKUR, geçen yıl kasım ayında yayımladığı bir yönetmelikle üniversiteli gençlere yönelik yeni bir program başlatma kararı aldı. Üniversite öğrencileri toplum yararına program (TYP) kapsamına alındı.

Üniversite öğrencileri, program kapsamında kamu kurumlarının toplumsal faydası yüksek işlerine katılacak. Sadece yaz tatillerinde gerçekleştirilecek sosyal çalışma programları, Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında en fazla 3 ay süreyle düzenlenecek. Öğrenciler, kültürel mirasın restorasyonu, korunması ve tanıtılması, kütüphanelerin bakımı ve düzeni, kamu kurumlarının kültürel ve spor hizmetlerinin desteklenmesi gibi programlara katılabilecekler. Gençlerin katılabileceği programlar İŞKUR tarafından duyurulacak.

GÜNLÜK 67 LİRA

Program kapsamında öğrencilere, net asgari ücret üzerinden günlük ödeme yapılacak. Günlük ödeme tutarı bu yıl için 67.36 lira olacak. Haftada üç günden ayda 12 gün programa katılan öğrenciye aylık 808 lira ücret verilecek. Yaz boyunca 42 gün programa katılan bir öğrenci toplam 2 bin 829 lira ücret alacak.

SİGORTA EMEKLİLİĞE SAYILACAK

Öğrenciler, programa katıldıkları günlerde sigortalı gösterilecek. Bu sigorta staj sigortasından farklı olarak, malullük, yaşlılık, ölüm aylığı bağlanmasına olanak sağlayan uzun vadeli sigorta olacak. Sigorta süreleri, programa katılan öğrencilerin emekliliklerine sayılacak.

Öğrencilerin Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan aldıkları burs veya kredilerinde program süresince bir kesinti yapılmayacak.

160 ÖĞRENCİ ALINACAK

Program kapsamında Yozgat’ta ise 160 öğrenci alınacak. Öğrenciler, başvurularını internet üzerinden yapabilecekleri gibi Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne gidip şahsen de yapabilecekler.

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