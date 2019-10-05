Devletten Gençlere Destek! 60 Bin Lira Cepte Kalacak!

İş kuran gençlere teşvik.Vergi teşviki, 10 Şubat 2016'dan itibaren ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle adlarına ilk defa Gelir Vergisi mükellefiyeti tesis olunan genç girişimcilere uygulanıyor. Bunların, faaliyete başladıkları takvim yılından itibaren üç vergilendirme dönemi boyunca elde ettikleri kazançlarından yıllık 75 bin liralık kısmı Gelir Vergisi'nden istisna tutuluyor. Bu yılki vergi dilimleri üzerinden yapılan hesaplamaya göre, 75 bin lira gelir elde eden bir genç girişimci 16 bin 500 lira Gelir Vergisi ödemekten kurtulacak.

İSTİSNA VAR

Kazanç istisnasından; ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle adlarına ilk defa Gelir Vergisi mükellefi olan, mükellefiyet başlangıç tarihi itibarıyla 29 yaşını doldurmamış kişiler yararlanabiliyor. Kazanç istisnasından yararlanan mükellefler, kira, menkul kıymet sermaye icadı, ücret gibi beyana tabi başka bir gelirinin olması durumunda, sadece ticari, zirai ve mesleki kazançları dolayısıyla istisnadan yararlanabilecek.

2018 yılından sonra tescil

Genç girişimcilerin, hem vergi hem de sosyal güvenlik prim teşvikinden yararlanabilmesi için ise Bağkur (4B) kapsamında ilk defa sigorta tescilinin 1 Haziran 2018'den sonra yapılmış olması gerekiyor. Sartları sağlayan genç girişimcilerin, asgari ücret üzerinden hesaplanacak sosyal güvenlik primleri bir yıl boyunca Hazine'ce karşılanacak. Genç girişimciler, aylık 882.50, yıllık ise 10 bin 590 lira prim ödemekten kurtulacak.

BASVURU NEREYE?

Bu yıl kendi işini kurmuş bir genç girişimci, bu teşvikler sayesinde, bugünkü asgari ücret ve Gelir Vergisi üzerinden toplam 59 bin 792 lira avantaj elde edecek. Sigorta prim teşvikinden yararlanmak isteyen gençler, bağlı bulundukları vergi dairesinden 'genç girişimcilerde kazanç istisnası` belgesi alacak. Bu belgeyi bağlı bulundukları sosyal güvenlik il müdürlüğüne veya merkezine sunarak, teşvikten yararlanabilecek. (Posta)