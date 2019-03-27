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Devletten gençlere 10.592 TL! Kimler Yararlanıyor?

İş kuran gençlere büyük destek. 3 yıl vergi desteği sağlanan gençlerin, 1 yıl boyunca da 10 bin 592 liralık primi devlet tarafından ödeniyor. İşte detaylar!

Devletten gençlere 10.592 TL! Kimler Yararlanıyor?

İş kuran gençlere büyük destek. 3 yıl vergi desteği sağlanan gençlerin, 1 yıl boyunca da 10 bin 592 liralık primi devlet tarafından ödeniyor. İşte detaylar!

27 Mart 2019 Çarşamba 12:03
Devletten gençlere 10.592 TL! Kimler Yararlanıyor?

İş kuran gençlere büyük destek. 3 yıl vergi desteği sağlanan gençlerin, 1 yıl boyunca da 10 bin 592 liralık primi devlet tarafından ödeniyor. İşte detaylar!

Gençlerin iş kurması vergi ve prim desteğiyle teşvik ediliyor. 1 yıl boyunca 10 bin 592 lira prim desteği sağlanırken, gençler 3 yıl vergi istisnasından da yararlanıyor.

Önemli Teşvik!

Genç girişimcilerin, faaliyete başladıkları takvim yılından itibaren 3 vergilendirme döneminde, elde ettikleri kazançların yıllık 75 bin liralık kısmı gelir vergisinden istisna tutuluyor. Genç girişimcilere, sigorta prim teşviği de veriliyor. Bu kapsamda, ilk defa sigortalı sayılan gerçek kişilerin primleri, tescil tarihinden itibaren 1 yıl süreyle prime esas kazanç alt sınırı üzerinden Hazine tarafından karşılanıyor. Bu yıl sağlanan destek ayda 882,65 lirayı ve toplamda yıllık olarak 10 bin 591 lira 80 kuruşu buluyor. Bu teşvikten yararlanılması için mükellefiyet başlangıç tarihi itibarıyla 18 yaşından büyük ve 29 yaşından küçük olunması, kendi işinde bilfiil çalışılması gerekiyor. Vergi dairesinden 'Genç Girişimcilere Kazanç İstisnası Belgesi' almak gerekiyor.

Devlet bu şekilde yeni iş kurmayı planlayan gençlerin önünü açmış oluyor. Özellikle gelir vergisi istisnaları ve teşvikler gençlerin iş kurma konusunda motivasyonunu yükseltiyor.

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