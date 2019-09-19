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Devletten Çalışmayan Annelere Destek! Ayda 2480 TL!

İŞKUR'un işbaşı eğitim programlarına katılan ve 2-5 yaş arası çocuğu olan kadınlara program boyunca her gün için 80 lira ödenirken, aylık 400 lira da bakım desteği veriliyor. Aylık ödeme 2 bin 480 lirayı buluyor. İşte İŞKUR'un sağladığı destekle ilgili merak edilen tüm detaylar...

Devletten Çalışmayan Annelere Destek! Ayda 2480 TL!

İŞKUR'un işbaşı eğitim programlarına katılan ve 2-5 yaş arası çocuğu olan kadınlara program boyunca her gün için 80 lira ödenirken, aylık 400 lira da bakım desteği veriliyor. Aylık ödeme 2 bin 480 lirayı buluyor. İşte İŞKUR'un sağladığı destekle ilgili merak edilen tüm detaylar...

19 Eylül 2019 Perşembe 08:56
Devletten Çalışmayan Annelere Destek! Ayda 2480 TL!

İŞKUR'un işbaşı eğitim programlarına katılan ve 2-5 yaş arası çocuğu olan kadınlara program boyunca her gün için 80 lira ödenirken, aylık 400 lira da bakım desteği veriliyor. Aylık ödeme 2 bin 480 lirayı buluyor. İşte İŞKUR'un sağladığı destekle ilgili merak edilen tüm detaylar...

Çocuk sahibi olan kadınların iş hayatında yer alması için pek çok destek sağlanıyor. 'İşte Anne Projesi' ile 15 yaşına kadar çocuğu olan ve çalışmayan kadınlar, İŞKUR'un işbaşı eğitim programlarına katılmaları halinde günlük 80 lira, aylık da 2 bin 80 lira (26 gün üzerinden) devlet desteği alıyor.

Programlar en az 3, en çok 9 ay sürüyor. Günde en az 5, en fazla 8 saat olmak üzere ve haftada 6 günü aşmamak kaydıyla 45 saati geçmeyecek şekilde planlanıyor. Eğer anne, çocuğu 2-5 yaş arasındaysa ve sanayi sektöründeki mesleklerde işbaşı eğitim programlarına katılmışsa, aylık 400 lira da bakım parası alıyor. İşbaşı eğitim programı bilişim ve imalat sektörlerindeki işyeri ve mesleklerde en fazla 6 ay olarak uygulanıyor.

Yani anne, 6 ay boyunca aylık 2 bin 80 lira ödeme ve 400 lira kreş desteği ile ayda 2 bin 480 lira alabiliyor. Annelerin iş kazası ve meslek hastalığı sigortası ve GSS prim giderleri de karşılanıyor.​

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devletten çalışmayan annelere destek ayda 2480 tl
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