Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
95972
ALTIN
287.859
DOLAR
5.7982
STERLIN
7.0830
EURO
6.4293
PTTPAL 1100 Kamu Personeli Alımı Yapacak !
KYK Borçları Siliniyor mu? Meclisten Ne Zaman Çıkacak? KYK Geri Ödeme Nasıl Yapılır?
TOKİ'den 13 Bin TL Peşinatla Konut!
PTT KPSS'siz Personel Alım Şartları Belli Oldu! Hangi Bölümlere Alım Yapılacak?
Sağlık Bakanlığı 17 Bin 689 Memur Alacak! Alımlar Ne Zaman Yapılacak?

Devletten Büyük Müjde! Başvurana 600 TL Verilecek!

Devletten anne ve babalara müjde gibi bir haber geldi. Doğum yardımı nasıl alınır? Devletten anne ve babalara müjdeli haber geldi. 600 TL'ye kadar çıkan doğum yardımından aileler faydalanabilecek. Peki, doğum yardımı başvurusu nasıl yapılır? Doğum yardımı almak isteyen vatandaşlar, başvurunun nereden yapılabileceğine ilişkin sorgulama yapıyor. Doğum yardımı almak için, 15 Mayıs 2015 tarihinden sonra doğan bir çocuğa sahip olmanız gerekiyor. Annenin veya babanın veyahut her ikisinin de Türk vatandaşı ya da Mavi kart sahibi olması gerekiyor. İşte, doğum yardımı başvuru şartları hakkında tüm merak edilenler.

Devletten Büyük Müjde! Başvurana 600 TL Verilecek!

Devletten anne ve babalara müjde gibi bir haber geldi. Doğum yardımı nasıl alınır? Devletten anne ve babalara müjdeli haber geldi. 600 TL'ye kadar çıkan doğum yardımından aileler faydalanabilecek. Peki, doğum yardımı başvurusu nasıl yapılır? Doğum yardımı almak isteyen vatandaşlar, başvurunun nereden yapılabileceğine ilişkin sorgulama yapıyor. Doğum yardımı almak için, 15 Mayıs 2015 tarihinden sonra doğan bir çocuğa sahip olmanız gerekiyor. Annenin veya babanın veyahut her ikisinin de Türk vatandaşı ya da Mavi kart sahibi olması gerekiyor. İşte, doğum yardımı başvuru şartları hakkında tüm merak edilenler.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 11:34
Devletten Büyük Müjde! Başvurana 600 TL Verilecek!

Doğum yardımı nasıl alınır? 15 Mayıs 2015 ve sonrasında doğan çocukların ailelerine devletten yardım yapılacak. Yeni çocuğu alan aileler, doğum yardımı almaya hak kazanacak. Peki, doğum yardımı başvurusu nasıl yapılır? Doğum yardımı başvurusu nereden yapılır? Doğum yardımı ödemeleri PTT şubelerinden alınabilmektedir. Doğum yardımında ödeme miktarı çocuk sayısına göre de değişiklik göstermektedir. İşte, doğum yardımı nasıl alınır ve doğum yardımı başvuru yolları hakkındaki detaylar!

DOĞUM YARDIMI NASIL ALINIR?

Yeni çocuğu olanlara devlet yardımda bulunuyor. Devlet 15 Mayıs 2015 tarihinden sonra doğmuş olan çocuklar için ödeme yapıyor. Bu tarihten sonra doğmuş çocuğunuz varsa ve başvuru yapmamışsanız paranızı devletten alabilirsiniz.

Buna göre; ilk çocuk için 300, ikinci çocuk için 400 ve üçüncü çocuk için 600 lira ödeniyor.

Doğum Yardımı, Türk vatandaşları ile Mavi kart sahiplerine veriliyor. Annenin veya babanın veya her ikisinin de Türk vatandaşı ya da Mavi kart sahibi olması gerekiyor. Doğum Yardımı, 15.05.2015 tarihinde ve sonrasında gerçekleşen canlı doğumlar için veriliyor.

Bu tarihten önce doğan çocuklar için Doğum Yardımı verilmiyor. Ancak ödeme miktarına esas çocuk sırasının tespitinde, diğer bir deyişle yeni doğan çocuğun kaçıncı çocuk olduğunun belirlenmesinde 15.05.2015 tarihinden önce doğmuş olan çocuklar da sayılıyor.

Doğum Yardımı başvurusu, canlı doğumun gerçekleşmesinin ardından ilgili nüfus müdürlüğünde çocuğun Kimlik Paylaşım Sisteminde (KPS) kayıt işlemi yapıldıktan sonra "Doğum Yardımı Başvuru Dilekçesinin" eksiksiz olarak doldurulması ve imzalanmasının ardından şahsen, iadeli taahhütlü posta veya kargo yoluyla yapılıyor.

Başvurular, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri ya da Sosyal Hizmet Merkezlerine yapılıyor. Her ne statüde olursa olsun (hizmet alımı yoluyla istihdam edilenler dâhil) kamu kurum ve kuruluşlarınca istihdam edilen personel çalıştığı kuruma başvuruyor.

Yurtdışında yaşayanların başvuruları ise Büyükelçilik ve Konsolosluklarca alınıyor. Yurtdışında yaşayanların Türkiye'de bulunmaları halinde ise herhangi bir Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ya da Sosyal Hizmet Merkezine başvurmaları mümkün.

Kamu işçilerine ise sözleşmeleri gereği, kurumlarından aldıkları doğum yardımı tutarı ile yukarıda bahsedilen tutarlar arasındaki fark ödeniyor. Kurumlarından aldıkları ödeme daha fazla ise Doğum Yardımı ödemesi yapılmıyor.

ÖDEMELER NEREDEN YAPILIYOR?

Doğum Yardımı ödemeleri yapılan başvurunun Doğum Yardımı Sistemine (DYS) girildiği ayı takip eden ay içerisinde hak sahiplerince PTT şubelerinden çekilebiliyor.

15 MAYIS 2015 TARİHİNDEN ÖNCE ÇOCUĞU OLANLAR

15.05.2015 tarihinden önce bir evlat edinildiyse doğan ilk çocuk ikinci çocuk olarak dikkate alınıyor. Sonraki doğan çocuklar ise sırası ile üçüncü, dördüncü, beşinci vb. şeklinde değerlendiriliyor.

BAŞVURU İÇİN SÜRE SINIRI VAR MI?

Doğum Yardımı uygulaması 15.05.2015 tarihinde başlamış olup, ilgili mevzuatta yardım programının geçerlilik süresine ilişkin bir düzenlemeye yer verilmemiş.Ayrıca 15.05.2015 tarihinden sonra gerçekleşen canlı doğumlar için yapılacak doğum yardımı başvuruları için de herhangi bir son başvuru tarihi gibi bir düzenleme bulunmuyor.

DOĞUM YARDIMI HACZEDİLEBİLİR Mİ?

Doğum Yardımı, hiçbir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ödeniyor ve haczedilemiyor.

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
devletten büyük müjde başvurana tl verilecek
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
En uygun kredi hangi bankada ? İşte bankaların faiz oranları
En uygun kredi hangi bankada ? İşte bankaların faiz oranları
Maaşı düşük emekliye intibak paketi
Maaşı düşük emekliye intibak paketi
Kredi çekecekler dikkat! Bankalardan güçlü faiz indirimi bekleniyor
Kredi çekecekler dikkat! Bankalardan güçlü faiz indirimi bekleniyor

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim