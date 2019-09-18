Devletten Büyük Müjde! 67 Bin Lira Verilecek!

Çeyiz ve ev desteği hesabı nasıl alınır ve kimlere verilir? Çeyiz hesabı desteği kaç TL? Kredi faizlerindeki düşüşle birlikte vatandaşın ev alma maliyeti önemli ölçüde düşerken, devlet evlenmek ve ev sahibi olmak isteyenler için destekleri artırmaya devam ediyor. Çeyiz hesabında 3-5 yıl birikim yapıp 27 yaşından önce evlenenlere ödeme yapılıyor. Yani hesabın 24 yaşını doldurmadan açılması gerekiyor. Devlet katkısı üst sınırı 9 bin lira. Evlilik tarihinden önce asgari 3 yıl boyunca Çeyiz Hesabı'na düzenli ödeme yapması gerekiyor. Çeyiz hesabında biriken paradan yılda 2 kez çekim yapılabiliyor. Bankada hesap açıp 3-5 yıl düzenli birikim yapanlara devlet maddi destek sağlıyor. 2019 için konut hesabında kişi başına elde edilebilecek devlet katkısı detayları haberimizde

TAVAN 24 BİN 476 TL

Bankada hesap açıp 3-5 yıl düzenli birikim yapanlara devlet maddi destek sağlıyor. 2019 için konut hesabında kişi başına elde edilebilecek devlet katkısı şöyle:

-36-47 ay para biriktirenler için katkı oranı yüzde 15, azami katkı 20 bin 184 lira

-48-59 ay para biriktirenler için katkı oranı yüzde 18 azami katkı 21 bin 737 lira

-60 ay ve üzeri para biriktirenler için katkı oranı yüzde 25 azami katkı 24 bin 476 lira.

EN AZ 3 YIL ÖDEME

Konut hesabından katkı alabilmek için en az 36 ay birikim yapmak gerekiyor. Yaş sınırı yok. Hiç evi olmayanlar bu haktan yararlanabiliyor. Konut hesabında isteyen faiz geliri elde edebiliyor. Yalnızca TL cinsinden konut hesabı açılırken 18 yaşından küçükler için ise sadece veli ve vasisi adına hesap açılabilmektedir. Hesaba aylık ödeme asgari 388 lira civarında.

ÇEYiZLER DE DEVLETTEN

Çeyiz hesabında 3-5 yıl birikim yapıp 27 yaşından önce evlenenlere ödeme yapılıyor. Yani hesabın 24 yaşını doldurmadan açılması gerekiyor. Devlet katkısı üst sınırı 9 bin lira. Evlilik tarihinden önce asgari 3 yıl boyunca Çeyiz Hesabı'na düzenli ödeme yapması gerekiyor. Çeyiz hesabında biriken paradan yılda 2 kez çekim yapılabiliyor. 2019 için verilen destek tavanları:

-36-47 ay için hesaptaki birikim tutarı yüzde 20 ile çarpılır; ödenecek tutar 6.500 TL'yi geçemez.

-48-59 ay için hesaptaki birikim tutarı yüzde 22 ile çarpılır; ödenecek tutar 7.500 TL'yi geçemez.

-60 ay ve üzeri için hesaptaki birikim tutarı yüzde 25 ile çarpılır; ödenecek tutar 9.000 TL'yi geçemez.

ÇEYİZ HESABI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Çeyiz Hesabı'nı sadece T.C. vatandaşı gerçek kişiler ile mavi kart sahipleri açtırabilir.

18 yaşından küçükler adına veli ya da vasisi tarafından Çeyiz Hesabı açtırılabilir.

18 yaşından büyüklerin hesap açtırabilmesi için hiç evlilik yapmamış olmaları ve azami 24 yaşını doldurmamış olmaları gerekmektedir.

Çeyiz Hesabı ortak hesap olarak açtırılamaz. Evlenmeyi planlayan çiftler birbirinden ayrı olarak Çeyiz Hesabı açtırarak devlet katkısından ayrı ayrı faydalanabilir.

Sisteme dahil olmak için Türkiye'de kurulu mevduat veya katılım bankalarında çeyiz hesabı açtırılması zorunlu olacak.

Uygulamadan faydalanabilmek için 3 yıl düzenli ödeme yapma şartı bulunuyor.

Hesaba aylık en az 100, en fazla ise bin lira yatırılabiliyor. Gençler ödemelerini aylık ve 3'er aylık periyotlarda yapabiliyor.

ÇEYİZ HESABI NASIL ALINIR?

Hesap sahibinin, devlet katkısına hak kazanması için 27 yaşını doldurmadan önce ilk evliliğini yapması ve evlenmeden önce asgari 3 yıl boyunca çeyiz hesabına düzenli ödeme gerçekleştirmesi gerekecek.

Evlenen çiftlerden kriterleri yerine getiren her bir eş devlet katkısından ayrı ayrı yararlanabilecek. Bu şekilde evlenecek çiftler toplamda 18 bin lira destek alabilecek. Hesapta biriken para işletilecek yani faiz gibi geliri de olabilecek.

Çeyiz Hesabı'nı sadece T.C. vatandaşı gerçek kişiler ile mavi kart sahipleri açtırabilir. 18 yaşından küçükler adına veli ya da vasisi tarafından Çeyiz Hesabı açtırılabilir. 18 yaşından büyüklerin hesap açtırabilmesi için hiç evlilik yapmamış olmaları ve azami 24 yaşını doldurmamış olmaları gerekmektedir. Çeyiz Hesabı ortak hesap olarak açtırılamaz. Evlenmeyi planlayan çiftler birbirinden ayrı olarak Çeyiz Hesabı açtırarak devlet katkısından ayrı ayrı faydalanabilir.

Sisteme dahil olmak için Türkiye'de kurulu mevduat veya katılım bankalarında çeyiz hesabı açtırılması zorunlu olacak. Uygulamadan faydalanabilmek için 3 yıl düzenli ödeme yapma şartı bulunuyor. Hesaba aylık en az 100, en fazla ise bin lira yatırılabiliyor. Gençler ödemelerini aylık ve 3'er aylık periyotlarda yapabiliyor.

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