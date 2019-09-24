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Devletten Büyük Destek! En Az 6 Bin 848 TL!

Çocuğu olan kadınlara süt parası, doğum yardımı ödenirken, çalışıyorsa izindeyken maaşını da devlet karşılıyor. Asgari ücretli bir anneye en az 6 bin 848 lira ödeniyor.

Devletten Büyük Destek! En Az 6 Bin 848 TL!

Çocuğu olan kadınlara süt parası, doğum yardımı ödenirken, çalışıyorsa izindeyken maaşını da devlet karşılıyor. Asgari ücretli bir anneye en az 6 bin 848 lira ödeniyor.

24 Eylül 2019 Salı 10:04
Devletten Büyük Destek! En Az 6 Bin 848 TL!

Ülkemizde kadınların çocukları olunca iş hayatından kopmaması için pek çok destek sağlanıyor. Çalışan anneler, doğum yaptıklarında 3 ayrı ödeme alırken, bu para en az 6 bin 848 lira oluyor. Rakam çocuk sayısına ve brüt maaşa göre artıyor. 4 bin lira brüt ücreti olan bir anne için ödenen toplam miktar ilk çocukta 10 bin 435 liraya, üçüncü çocukta ise 10 bin 735 liraya kadar çıkıyor.

İLK ALTIN DEVLETTEN

Annelere devlet ayrıca, doğum yardımı da veriyor. Bu yardımı alabilmek için annenin çalışması şartı da aranmıyor. Tüm annelere bebeğin yaşaması şartıyla çocuk sayısına göre ödeme yapılıyor. Burada ödemeler ilk çocukta 300 lira, ikinci çocukta 400 lira, üçüncü ve sonrasındaki çocuklarda 600 lira olarak uygulanıyor. Para annenin hesabına yatırılıyor. Bu ödemeyi alabilmek için kaymakamlıklara başvurmak yeterli oluyor.

112 GÜNLÜK ÖDEME

Doğum öncesi ve doğum sonrası 8'er hafta olmak üzere toplamda 16 hafta izin yapan annelere, bu sürelerde maaşları Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından ödeniyor. Toplam 112 güne denk gelen bu sürede annelere brüt maaşlarının üçte ikisi tutarında para veriliyor. Asgari ücretli bir annenin alacağı para, en az 6 bin 367 lira 57 kuruş seviyesinde oluyor. Bu parayı alabilmek için raporu işyerine teslim etmek yeterli oluyor. İşlemler işyeri tarafından yapılıyor.

SÜT PARASI HER YIL ARTIYOR

Annelere ödenen üçüncü ödeme ise süt parası olarak biliniyor. Her yıl artan süt parası, bu yıl 180 lira olarak uygulanıyor. Çalışan anneye ödenen bu para, anne çalışmadığı zaman sigortalı babaya veriliyor. Tüm bu ödemeleri e-Devlet'ten takip etmek ve kendi hesabınıza yönlendirmek de mümkün.

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devletten büyük destek az bin 848 tl
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