Devletten Binlerce Lira Destek! Siz de Alabilirsiniz!

Devlet annelere, evlenenlere, ev alanlara, hasta bakanlara, iş arayanlara, yetimlere daha birçok kişiye destek sunuyor.



Posta Gazetesi'nin haberine göre, bunlar arasında toplu para, düzenli maaş gibi ödemeler de yer alıyor. Siz de bu kapsamda yer alıyorsanız acele edin, zamanaşımı süresini kaçırmayın...

EMEKLİ OLMAYANA



Bazı sigortalılar emeklilik için gerekli primi tamamlayamıyor. Bu kişiler o ana kadar ödedikleri primleri SGK’dan toplu olarak geri isteyebiliyor. Bunun için SGK’ya dilekçeyle başvurmak gerekiyor. Tek şart yaş ve sigortalılık süresini tamamladığı halde yeterli prime ulaşamamak.

2022 AYLIĞI



Sosyal güvencesi olmayan ve ekonomik durumu yetersiz 65 yaş üstü vatandaşlara devlet yaşlılık maaşı (2022 maaşı) veriyor. 607 liranın altında geliri olan yaşlı önce defterdarlık veya mal müdürlüklerinden başvuru evrakı alacak. Başvuru kaymakamlıklara yapılacak. SGK, uygun görürse ayda 601 lira maaş ödüyor.

EVDE HASTA BAKANA 1305 TL



Devlet, engelli ya da çok yaşlı olduğu için bakıma muhtaç kişilerle aynı çatı altında yaşayanlara evde bakım parası olarak aylık 1305 lira ödüyor. Evde bakım parası için Aile Bakanlığı’nın il ve ilçe müdürlüklerine başvuruluyor. Evde bakım aylığı için bakılacak kişiye tam teşekküllü bir hastaneden sağlık kurulu raporu almak gerekiyor. Raporda ‘ağır engelli’ yazması şart. Ayrı ailede yaşayan kişi başına gelirin de 1219 lirayı aşmaması şartı aranıyor.

BAŞBAKANLIK YARDIMI



Yüzde 40 ve üzeri engelli olup da sosyal güvencesi bulunmayan engelliler, yaşlılar ile anne veya babası olmayan (yetim) muhtaç çocuklara ‘Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü’ tarafından 817 TL aylık bağlanıyor. Sağlık hizmeti ücretsiz. Muhtaç aylığı için başvuranın gelirinin olmaması veya gelirin 100-200 lira gibi düşük olması şartları var.

CENAZE DESTEĞİ



Ölen kişi adına 360 gün sigorta primi yatırılmışsa 5 yıl içinde başvuru yapan yakınları cenaze yardımı alıyor. Bunun için bir dilekçeyle sosyal güvenlik merkezlerine başvurulmalı. Bu yıl için rakam 716 liraya çıkmış durumda.

YETİME 24 MAAŞ



Yetim kalan kız çocuklarına maaş bağlanırken, evlenmeleri durumunda çeyiz parası ödeniyor. Bu ödenek SSK veya Bağkurlu anne veya babasının vefatı nedeniyle yetim maaşı alan kız çocuklarına veriliyor. 24 maaş tutarındaki bu para kız çocuğuna evlendiğinde toplu ödeniyor. Başvuru SGK’ya.

DOĞUM İZNİ PARASI



Doğum öncesi ve sonrası toplam 112 gün izin kullanan sigortalı anneler, çalışmadıkları sürenin parasını alabiliyor. Bu ödeme için anne adına doğumdan önceki 1 yıl içinde en az 90 gün sigorta primi ödenmeli, anne halen bir işyerininde çalışıyor olmalı. Asgari ücretli bir anneye ödenen para 6367 lira. Bu paranın yatıp yatmadığını ‘turkiye.gov.tr’den kontrol edebilirsiniz.

YOLLUK YARDIMLARI



Yol ve gündelik ödemesi için kişinin tıbbi (organ nakli, kanser tedavisi, acil gibi haller) ve zorunlu nedenlerle yerleşim yeri dışında başka bir hastaneye sevki gerekiyor. Başvuru SGK il müdürlükleri ve sosyal güvenlik merkezlerine yapılıyor.

İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİ



Çalışırken hastalanan, meslek hastalığına yakalanan, iş kazası geçiren sigorta hastane rapor yazar. Rapor alınan sürelerde patron maaş ödemez, ödemeyi SGK yapar. Buna iş göremezlik ödeneği deniz. Ödeme günlük en az 85 liradan hesaplanır. 1 aylık geçici iş göremezlik ödeneği 2 bin 558 liranın altında olamaz. Bu parayı Bağkurlu da alır. SGK’nın yatırdığı para PTT’den çekilir.

EMZİRME ÖDENEĞİ



SGK, anneye, anne sigortalı değilse babaya her doğumda emzirme parası ödüyor. Bunun için SGK il müdürlüğü veya sosyal güvenlik merkezine 5 yıl içinde başvuru yapılabilir. Ödenen para da 180 liraya çıktı. Bu tek seferlik bir ödeme.

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