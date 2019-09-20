Devletten Başvuru yapana Para Desteği! İşte Başvuru Şartları...

Devlet tarafından yardıma muhtaç durumda olan yaşlı ve engellilere aylık ödeme yapılıyor. Aynı zamanda evde bakım için gerekli maddi destekler sunuluyor. Engelli vatandaşlar için bakım olanağı sağlanırken bakım için geçici personel de eve gönderilebiliyor. Bu kapsamda vatandaşlara devlet tarafından 2022, 65 yaş, yaşlılık, engelli ve evde bakım maaşı ödemeleri sağlanıyor. Peki, 2022, 65 yaş, engelli, evde bakım maaşı başvuru şartları nelerdir? İşte başvuru şartlarına dair detaylar...

EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:

1) Gelir kriterlerinin uygun olması,

2) Bakıma muhtaçlık kriteri,

3) Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.

Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa 'İlçe Müdürlüklerine' başvuru yapılıyor.

EVDE BAKIM AYLIĞI NASIL TAKİP EDİLİR?

Engelli aylığından yararlanmak isteyen kişiler Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü'nden aldıkları sevk ile sağlık kurulu raporu vermeye yetkili hastanelere gidiyorlar. Raporda belirlenen engellilik oranı sonrası muhtaçlık değerlendirmesi yapılıyor ve engellilik oranına göre belirlenen evde bakım aylığı bağlanıyor.

65 YAŞ MAAŞI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Maaştan yararlanmak için adresin bağlı bulunduğu kaymakamlıklardaki 'Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na başvurmak gerekiyor.

Başvuru formu, 'Aile Bakanlığı'nın internet sitesinde bulunuyor.

Sonra valilik veya kaymakamlıklara bağlı Defterdarlık veya Mal Müdürlükleri'nden başvuru evrakları alınacak.

İl veya ilçe idare kurulu tarafından verilen muhtaçlık kararı belgeleri alınacak.

Alınan belgeler SGK-Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğü'ne teslim edilecek.

SGK belgeleri inceleyecek ve yaşlılık maaşı alıp almayacağınıza karar verecek.

65 yaş aylığı için başvurunun yakını tarafından (vasi) yapılması için mahkemeden vasilik kararı alınacak.

YAŞLI AYLIĞI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

*65 yaşını doldurmuş olan,

*Her ne ad altında olursa olsun sosyal güvenlik kurumlarından bir gelir veya aylık hakkından faydalanmayanlar,

*Herhangi bir şekilde hane içinde kişi başına düşen gelir tutarı muhtaçlık sınırının altında olanların

*Kişilerin yaşlılık aylığı müracaatı Vakfımız mütevelli heyetinde değerlendirilerek ilgili kanun ve mevzuatlar çerçevesince karara bağlanmaktadır.

2022 MUHTAÇLIK HESAPLAMALARI NASIL YAPILMAKTADIR?

2022 sayılı Kanun kapsamında verilen aylıklarda muhtaçlık hesaplaması;

Yaşlı aylığında, aynı hanede ikamet edip etmediklerine bakılmaksızın aylık bağlanacak kişinin kendisine ve eşine ait her türlü gelirler hesaba katılmaktadır. Engelli aylıklarında ise hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı hesaplanmaktadır. Ayrıca engelli ve yaşlı aklıklarında muhtaçlık hesaplamasında, servet ve harcamaları da hesaba katılmaktadır.

ENGELLİ KİMLİK KARTI NASIL ALINIR?

Engelli kimlik kartı için nüfus cüzdanı, 2 adet fotoğraf ve sağlık kurulu raporu aslı veya onaylı örneği ile ikamet edilen ilin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne müracaat ediliyor. Bu karta çeşitli kurum ve kuruluşların sağladığı hizmetlerden indirimli veya ücretsiz yararlanılıyor. Bu kapsamda şehir içi ulaşımda ücretsiz seyahat, müze ve ören yerlerine ücretsiz giriş sağlanıyor. Engelli hizmet erbabı ile bakmakla yükümlü olduğu engelli kişi bulunan hizmet erbabı, engelli serbest meslek erbabı ile bakmakla yükümlü olduğu engelli kişi bulunan serbest meslek erbabı, vergi indiriminden yararlanıyor. Aile danışma ve rehabilitasyon merkezlerindeki hizmetlerden engelli bireyler yararlanabiliyor. Bu kapsamda erken gelişim döneminde olan ve desteğe ihtiyacı olan 0-6 yaş arası engelliler, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinden yararlanmayanlar, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullardan yararlanamayanlar, ailesi yanında bakımı ve rehabilitasyonunda güçlük yaşananlar başvuruda bulunabiliyor.

ENGELLİ MAAŞLARI HAKKINDA

Aylık başvuruları kişinin ikametgâhının bulunduğu yerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfına yapılmaktadır.

Muhtaçlık değerlendirmesi; hanede yaşayan tüm bireylerin gelir, servet ve harcamaları ile nafaka yükümlülüğü dikkate alınarak yapılmaktadır.

Başvuru yapan vatandaşa SYD Vakfı tarafından başvuru alındı belgesi verilir.

2022 sayılı Kanun kapsamındaki yaşlı ve engelli aylıklarına yapılan başvurular en geç bir ay içinde sonuçlandırılır.

Muhtaçlık değerlendirmesi; yaşlının kendisi ve eşinin gelir, servet ve harcamaları ile birlikte nafaka yükümlülüğü dikkate alınarak yapılmaktadır.

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