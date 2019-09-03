Devletten Annelere 9 Bin 214 TL Yardım!

Devlet tarafından birçok durumda belirli yardımlar yapılmaktadır. Bu yardımların birçoğunu bilmeyen vatandaşlar bulunuyor. Çalışan veya çalışmayan annelere devlet tarafından en az 1750 TL yardım yapılmaktadır.

Ülkemizde çalışan ve çalışmayan her anne için çeşitli sosyal yardımlar bulunmaktadır. Bu bağlamda izin ve maddi imkanlar kapsamında annelerin bazı avantajlı hakları bulunmaktadır. Konu ile ilgili olarak annelere devlet tarafından 15 farklı yardım sağlanmaktadır.

Sabah Gazetesinden Faruk Erdem'in aktardıklarına göre Tüm annelere devletten 15 yardım! Anneler için yasalarımızda koruyucu, destekleyici pek çok düzenlemeler yer alıyor. Anneler, 15 ayrı destekten yararlanabiliyor.

15 Mayıs 2015'ten sonra doğum yapan her anneye ilk çocuk için 300 lira, ikinci için 400 lira ve üçüncü için ise 600 lira ödeniyor. Para annenin çalışıp çalışmadığına bakılmadan veriliyor.

Kadınlar doğumdan önce 8 hafta ve doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere 16 haftalık izin hakkına sahip. Ayrıca günde 1.5 saatlik süt izinleri de var. Çocuk sayısına göre 6 aya kadar ücretsiz izin kullanma hakkı da bulunuyor. Ayrıca hamilelik döneminde işveren kadının rahatı için gerekli tedbirleri almak zorunda.

Analık izninin kullanıldığı 16 haftada kadınlara çalışmadığı her gün için, geçici iş göremezlik ödeneği veriliyor. Asgari ücret alan bir annenin 112 günlük parası 6 bin 367 lirayı buluyor.

Doğum yapanlara ve evlat edinenlere, 1'inci doğumda 60 gün, 2'nci doğumda 120 gün, sonraki doğumlarda 180 gün süreyle yarım gün çalışma hakkı veriliyor.

Anneler tüm izinlerini kullandıktan sonra isterse çocuk mecburi ilköğretim çağına gelene kadar kısmi çalışma yapabiliyor.

Doğum yapan anneye her yıl artan miktarda süt parası ödeniyor. Bu yıl için rakam 180 lira.

Kadın çalışan, her çocuk için 2 yıl (720 gün) olmak üzere 3 çocuk için borçlanarak 2.160 gün, yani 6 yıl kazanıp erken emekli olabiliyor. Staj başlangıcı doğumdan önce ise borçlanmada geçerli sayılıyor.

Kadın sigortalılardan başka birinin bakımına muhtaç derecede malul çocuğu bulunanların, 01.10.2008 tarihinden sonra ödedikleri prim gün sayılarına dörtte biri kadar gün ekleniyor. Yaş şartı da geriye çekilip erken emeklilik imkanı veriliyor.

100 ila 150 kadın çalışanı olan işyerlerinde, emzirme odası açılması gerekiyor.

İşverenlerin kadın çalışanlara yaptığı kreş yardımında asgari ücretin yüzde 50'sine (bu yıl için bin 279 lira) kadar olan kısım gelir vergisinden istisna tutuluyor.

Sanayi sektöründe İşbaşı Eğitim Programı kapsamında çalışan 2-5 yaş arası çocuğu olan kadınlara program süresi boyunca aylık 400 lira çocuk bakım desteği veriliyor. Ayrıca eğitim süresince günlük 77,70 lira cep harçlığı var.

KOSGEB, Girişimciliği Geliştirme Destek Programı kapsamında geleneksel girişimcilere 60 bin, ileri girişimcilere 360 bin liraya kadar destek veriyor. Bu desteklerde kadın girişimcilere ek avantaj sağlanıyor.

Yeni eleman alınırken kadın seçilirse teşviklerin süresi artıyor. Kadınların ilave istihdam prim teşvikinden yararlanma süresi 12 aydan 18 aya çıkıyor.

Bir işyeri açmaksızın perakende ticaret ile iştigal edenler, gezici olarak bir mesleği icra edenler, evlerde işçi almamak şartıyla üretim yapıp satanlar vergiden muaf esnaf sayılıyor. Belgesi olanlar SGK'ya müracaat ederek bu yıl için 26 gün prim ödeyip 30 gün üzerinden sigortalı oluyor. 2019 yılı için ayda 709,52 lira ödenerek sigortalı olunabiliyor ve böylece hem sağlıktan yararlanma hem de emeklilik yolu açılıyor.

İnternet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden, evlerde imal ettikleri ürünleri işyeri açmaksızın satanlar, yıl içinde gerçekleştirilen satış tutarının yıllık asgari ücretin brüt tutarını aşmaması koşuluyla vergiden istisna tutuluyor. İnternet üzerinden yıllık 30 bin 700 liraya kadar satış yapanlar muafiyetten yararlanıyor.

EN AZ 9 BİN 214 TL ÖRNEK HESAPLAMA

Asgari ücretli ilk çocuğunu dünyaya getiren anne için: Emzirme ödeneği: 180 TL Doğum yardımı: 300 TL İş göremezlik ödeneği: 6.367,57 TL Yarı zamanlı çalışma desteği: 1.183,26 x 2 = 2.366,52 TL TOPLAM: 9.214,09 TL

DEVLET TARAFINDAN SAĞLANAN DESTEK DETAYLARI

Çocuğu olan kadınlar doğum izni sonrasında yarım gün çalışma imkanına sahip olabilecekler. Bu hakları kullanan anneler işveren maaşlarının yarısını devlet tarafından ayda 938.65 TL olarak ödeme yapıyor. Anneye 180 gün içerisinde devlet tarafından 5 bin 631 TL ödeme yapılıyor ve anneler tam maaş verilerek yarım gün çalıştırılabiliyorlar. Çalışan anneler ilk doğumlarından sonra 60 ve ikinci doğumlarında ise 120 ayrıca 3. ve üzerindeki doğumlarında ise 180 gün süre ile yarım gün çalışma hakkına sahip olabiliyorlar.

Yarım gün çalışan annelerin çalıştıkları sürelere tekabül eden prim ve ücretlerini işverenler çalışmadıkları sürelere tekabül eden primler ve ücretlerin İşsizlik Sigortası Fonu olarak ödendiği ifade ediliyor. 1 ay boyunca yarı zamanlı olarak çalışan annelere İşsizlik Fonu tarafından ödenecek tutar 938 TL 65 kuruş olmakta ve annelere maaşın ne kadarı olursa devletin çalışılmayan zamana göre ödeyeceği tutarlar bunları aşmamakta.

Devlet 60 gün yarı zamanlı çalışan annelere toplamda bin 877 Türk Lirası 30 kuruş, 120 gün yarı zamanlı çalışan annelere 3 bin 754 Türk Lirası 60 kuruş, 180 gün yarı zamanlı çalışan annelere ise 5 bin 631 Türk Lirası 90 kuruş ödeme yapmakta.

EMZİRME DESTEĞİ

Çocuklu annelerin ilk çocuklarında 300 TL, ikinci çocuklarında 400 TL üçüncü ve daha fazla çocuğu için ise 600 TL ödeme gerçekleştiriliyor.

SÜT ÖDENEĞİ

Çocuğu olan annelere 133 TL süt parası olarak ifade edilen bir ödeme gerçekleştiriliyor.

İŞ GÖREMEMEZLİK ÖDENEĞİ

Devlet tarafından belirli şartları taşıyan ve çalışan annelere, brüt maaş üzerinden belirli hesaplarla yapılan ödemeler gerçekleştiriliyor. Bu ödemeler maaşlar ve iş görme süreleriyle alakalı olarak değişiklik gösteriyor.

Yarı zamanlı çalışma imkanı

Çocuklu annelerin belirli süreler boyunca yarı zamanlı olarak çalışmasına olanak tanınıyor. Bu imkan dahilinde yarı zamanlı çalışan annenin maaşının 940 TL' ye kadar varan bir kısımdaki maaşını devlet ödüyor. Böylelikle anneler yarı zamanlı çalışarak tam maaş alma imkanına sahip olabiliyorlar. Tüm bu destekler hakkında başvuru ve diğer detaylara Sosyal Güvenlik Kurumu, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla erişim sağlanabilmektedir.

KREŞ DESTEĞİ

Annelere sağlanan bir diğer destek ise kreş desteği. Devlet 2 ve 5 yaş arası çocukları bulunan annelere çocukları için belirli bir oranda kreş desteği sağlıyor. Devlet tarafından sağlanan kreş desteği ailelere ek bir destek olarak sağlanıyor. Yani ailelere direk ödenen bir destek değil. Düzenleme kapsamında işveren tarafından kreş ve gündüz bakımevi için çalışanın ücretine ilave olarak yapılan ödeme, gelir vergisinden istisna ediliyor, yani vergi dışı bırakılıyor. Bu kapsamda sağlanan destek miktarı annenin ücretine göre değişmekle beraber 1015 TL seviyesinde.

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA