Devletten Annelere 6 Destek Birden!

Devlet annelere yönelik destek paketlerini geliştirerek uygulamaya koymaya devam ediyor. Çalışan anneler doğum yardımından emzirme ödeneğine, iş göremezlik parasından yarı zamanlı çalışmaya, kreş kolaylığına kadar birbirinden farklı 6 destek paketinden faydalanabiliyor. İşte devlet tarafından annelere sunulan destekler...

Kadınların iş hayatından kopmaması, desteklenmesi için pek çok imkan sunuluyor. Çalışan annelere 6 destek sağlanıyor:



1. DESTEK DOĞUM YARDIMI:

Çalışan çalışmayan tüm anneler, doğum yaptıklarında, devletten doğum yardımı ismi altında ödenek alıyor. Doğum yardımı birinci çocuk için 300 TL, ikinci çocuk için 400 TL, üçüncü ve sonraki çocuklar için 600 TL olarak ödeniyor. Doğum yardımından faydalanmak için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı İl Müdürlükleri'ne başvuru yapmak gerekiyor.



2. DESTEK SÜT PARASI:

Devlet tarafından annelere süt parası ya da bir başka isimle emzirme ödeneği altında ikinci bir ödeme de yapılıyor. 2019 yılı için alınacak süt parası 180 TL. Emzirme ödeneği almak için de kadının çalışıyor olması ya da kendi işini yapması veya eşinin kendi işini yapıyor ya da bir yerde çalışıyor olması yeterli.

3. DESTEK DOĞUM PARASI:

SSK'lı çalışan kadınlar doğum yardımı adı altında doğum izni döneminde iş görmezlik parası alıyor. Doğum öncesi ve sonrası 16 hafta izin kullanan annelere çalışmadıkları sürenin parası devlet tarafından ödeniyor. 2019'da asgari ücretli çalışan bir annenin alacağı doğum parası 6 bin 367 lira.



4. DESTEK YARI ZAMANLI İŞ DESTEĞİ:

Anneler; yasal doğum izinleri bittikten sonra ilk çocuk için 2 ay (60 gün), ikinci çocuk için 4 ay (120 gün), 3 veya daha fazla çocuk için 6 ay (180 gün) yarım gün çalışabiliyor. Çalıştığı sürenin ücretini işveren öderken, çalışılmayan sürenin ücretini İŞKUR asgari ücret üzerinden veriyor. Anneler ayrıca çocuğu ilköğretim çağına gelene kadar yarım maaşla yarı zamanlı çalışabiliyor.

5. DESTEK İŞ EĞİTİMİ VE BAKIM DESTEĞİ:

İşbaşı Eğitim Programları'na katılan ve 2-5 yaş arası çocuğu olan kadınlara, hem günlük 77,70 lira cep harçlığı hem de aylık 400 lira bakım desteği ödeniyor. Aylık ödeme 2 bin 420 lirayı buluyor.



6. DESTEK KREŞ YARDIMI

İşverenlerin kadın çalışanlara yaptığı kreş yardımında asgari ücretin yüzde 50'sine (bu yıl için bin 279 lira) kadarolan kısım gelir vergisinden istisna tutuluyor.

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