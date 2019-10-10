Devletten Anneler Aylık 2400 TL Destek! İşte Başvuru Şartları!

İŞKUR her yıl iş arayışı olan pek çok insana umut oluyor. Kurum tarafından hayata geçirilen "İşte anne projesi" ile birlikte annelere önemli maddi destek sunulacak. Projeyle birlikte 0-15 yaş aralığında çocuğu olan annelere aylık 2400 TL ödeme sağlanacak. İŞKUR'un sağlayacağı bu önemli maddi destek sayesinde annelere 26 gün üzerinden hesaplandığında günlük 80 TL'ye yakın bir destek verilecek. İşte proje hakkında bilgiler...

İŞTE ANNE PROJESİNE BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Projeden, sadece 15 yaş dahil olmak üzere 0-15 yaş arası çocuğu olan anneler yararlanabilecek. Çocuğun, proje devam ederken 15 yaşını tamamlaması ise projeden yararlanmak için engel değil. Ayrıca bir istisna daha tanındı ve evlat edinen kadınlar da destekten faydalanabiliyor. Bu şartı yerine getiren kadınlara, İŞKUR tarafından düzenlenecek mesleki eğitim kurslarına ya da işbaşı eğitim programlarına katılmaları halinde; kursun devam ettiği sürece ödeme yapılıyor.

İŞKUR işbaşı eğitim programlarına start verdi. Bu programlar içerisinde en önemlilerinden biri de, 'Anne projesi' oldu. İŞKUR vasıtasıyla yürütülen 'İşte Anne Projesi' çalışmak isteyen ancak iş bulamayan anneler için büyük fırsatlar sunuyor. Devlet çalışmak isteyen annelere günlük meslek eğitim kurslarında eğitim veriyor. Bu eğitimler sırasında da günlük 80 TL'ye yakın bir ücret ödeniyor. Aylık ödeme 2400 TL'yi bulurken 3 ayda 7200 TL gibi ciddi bir ödenek ev hanımlarının ceplerine giriyor.

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) işte anne projesi kapsamında işsiz annelere günlük 80 TL'ye yakın bir ödeme yapacak ve İŞKUR kadın İstihdamının İşte Anne Projesi İle Desteklenmesine İlişkin Uygulama Usul Ve Esaslarını şu şekilde açıkladı;

Türkiye İş Kurumu (Kurum) tarafından istihdamın korunmasına ve artırılmasına, işsizlerin mesleki niteliklerinin geliştirilmesine, işsizliğin azaltılmasına ve özel politika gerektiren grupların işgücü piyasasına kazandırılmasına yardımcı olmak üzere düzenlenen aktif işgücü hizmetleri kapsamında usul ve esasları Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği (Yönetmelik) ile belirlenen mesleki eğitim kursları ve işbaşı eğitim programları uygulanmaktadır.

100 Günlük Eylem Planı ile hayata geçirilmesi öngörülen eylemlerden birisi olan "Kadın İstihdamının İşte Anne Projesi İle Desteklenmesi" eylemi kapsamında Kurumumuz tarafından düzenlenecek mesleki eğitim kurslarına veya işbaşı eğitim programlarına katılması uygun bulunan ve belirlenen gruplar içerisinde yer alan kadınlara, kursa veya programa devam ettikleri günler için Kurum Yönetim Kurulunca belirlenen tutarda kursiyer veya katılımcı zaruri gideri ödenmesi öngörülmüştür.

2400 LİRAYA KADAR ÇIKIYOR

Bu şartı yerine getiren kadınlara, İşkur tarafından düzenlenecek mesleki eğitim kurslarına ya da işbaşı eğitim programlarına katılmaları halinde; kursun devam ettiği sürece ödeme yapılıyor. 15 yaşına kadar çocuğu olan annelere, İşkur programlarına katılmaları halinde devletin aylık ödediği tutar 2400 liraya çıkıyor.

Annelerin iş kazası ve meslek hastalığı sigortası primi ile genel sağlık sigortası primi de karşılanıyor. Proje kapsamında işbaşı eğitim programları, bilişim ve imalat sektörlerindeki iş yeri ve mesleklerde en fazla 6 ay, diğer sektörlerde ise en fazla 3 ay olarak uygulanıyor. Programlar günde en az 5, en fazla 8 saat olmak üzere ve haftada 6 günü aşmamak kaydıyla haftalık 45 saati geçmeyecek şekilde planlanıyor.

ÜÇ AYDA 7200 LİRA

Mesleki eğitim kurslarına katılacak kadınlar ise 160 gün kurs görüyor ve kurslar; günlük en az 5, en fazla 8 saat ve haftada 6 günü geçmemek üzere en az 30, en fazla 40 saat. Bir başka ifadeyle 'İşte Anne Projesi' ile 3 aylık işbaşı eğitim programına katılan kadına devlet 7200 lira maaş ödemiş oluyor.

İŞKUR İŞTE ANNE PROJESİ BAŞVURU ŞARTLARI

- İşkur'a kayıtlı işsiz olmak.

- İşverenin birinci veya ikinci dereceden akrabası ya da eşi olmamak.

- Emekli olmamak.

- Başvurudan önceki 3 ay işverenin çalışanı olmamak.

-Başvurudan önceki son 1 ay içinde emeklilik ve malullük primi yatırılmamış olmak.

- İş ve meslek danışmanlığından faydalanmış olmak.