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Devletten 30 Yaşından Küçüklere 30 Bin TL Destek!

Girişimcilere 10 bin 591 lira prim, 17 bin 300 lira gelir vergisi indirimi sağlayan Hazine, genç işçi çalıştıran işverene istihdam desteği veriyor. Teşviklerden faydalanabilmek için, 30 yaşından küçük olmak gerekiyor.

Devletten 30 Yaşından Küçüklere 30 Bin TL Destek!

Girişimcilere 10 bin 591 lira prim, 17 bin 300 lira gelir vergisi indirimi sağlayan Hazine, genç işçi çalıştıran işverene istihdam desteği veriyor. Teşviklerden faydalanabilmek için, 30 yaşından küçük olmak gerekiyor.

18 Haziran 2019 Salı 21:26
Devletten 30 Yaşından Küçüklere 30 Bin TL Destek!

Son dönemde çıkarılan düzenlemelerle gençlerin çalışma hayatında daha fazla yer edinmeleri sağlandı. Özellikle geçtiğimiz yıl başlatılan girişimci teşvikleri ve bu yıl uygulanan ilave istihdam teşvikleri, genç istihdamda artırıcı rol oynuyor. 
 
BAĞ-KUR PARASI DEVLETTEN 
 
Gençler kendi işlerini kurduklarında, tüm vergi ve primlerini Hazine karşılıyor. İlk kez işyeri açan ve SGK'ya Bağ-Kur'lu olarak kayıt yaptıran 18-29 yaş arasındaki gençlerin, bir yıl boyunca Bağ- Kur primleri devlet tarafından ödeniyor. Böylece genç girişimci, bir yıl boyunca SGK'ya prim ödemeden işini yapıyor.Verilecek destek ise en alt seviyeden hesaplandığında, 2019 yılı için 10 bin 591 lira 78 kuruşu buluyor. Genç girişimcinin her ay 882 lira 65 kuruşluk prim ödemesi cebinde kalıyor. 

KİMLER YARARLANIYOR? 
 
- 18 yaşından büyük, 30 yaşından küçük olanlar.
 
- Gelir Vergisi Kanunu kapsamında genç girişimcilerde kazanç istisnası kapsamında olanlar. 
 
- Bağ-Kur kapsamında 01.06.2018 tarihinden sonra ilk defa sigortalı olanlar.
 
- Ticari veya serbest meslek faaliyeti sebebiyle adına ilk defa bir mükellefiyet açılmış olanlar.
 
- Adi ortaklık veya şahıs şirketi kuranlar. 
 
NASIL BAŞVURULACAK? 
 
Sigorta prim teşvikinden yararlanmak isteyen sigortalıların tescil işlemleri, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun mükerrer 20'nci maddesi kapsamında, bağlı bulundukları vergi dairesinden temin edecekleri “Genç Girişimcilerde Kazanç İstisnası” belgesiyle bağlı bulundukları sosyal güvenlik il merkez müdürlüklerince yapılacak. 
 
3 YIL VERGi YOK  
 
İlk kez bir Gelir Vergisi mükellefi olarak işyeri açan 18-29 yaş arası gençler için 3 yıllık bir vergi istisnası bulunuyor. İstisna her vergilendirme döneminde yıllık 75 bin lira olarak uygulanıyor. 150 bin liralık fatura kesen bir gencin işletme giderleri 50 bin lira ise bu gencin vergi matrahı 100 bin değil, 75 bin liralık istisna düşüldükten sonra 25 bin lira olarak belirlenecek. 75 bin lira matrah beyan eden bir girişimcinin cebinde istisna sayesinde 16 bin 550 lira kalacak.
 
ŞARTLAR NELER?
 
Girişimcinin kendi işinde çalışması veya işin kendisi tarafından sevk ve idare edilmesi gerekiyor.
 
Faaliyetin şahıs şirketi bünyesinde yapılması halinde, ortaklar arasında sadece en genç ortak, sigorta prim teşvikinden faydalanabiliyor.
 
Prim teşvikinden faydalanabilmek için tüm ortakların ayrı ayrı teşvik şartlarını taşıması gerekiyor. Ortaklardan herhangi birinin teşvik şartlarını taşımaması halinde, diğer ortaklar da sigorta prim teşvikinden yararlanamıyor.

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Güneş

Anahtar Kelimeler:
devletten yaşından küçüklere bin tl destek
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