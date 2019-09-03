Devletten 2 Maaş Birden Alabilirsiniz! Dul ve yetim maaşı hakkında merak edilenler

SSK'LININ HAKLARI

Eşimden SSK’dan dul aylığı alıyorum. Babamdan da Emekli Sandığı yetim aylığı alabilir miyim?

SSK’dan dul aylığı alanlar aynı zamanda Emekli Sandığı’ndan da yetim aylığı alabilirler. Hizmet süresi 5 ile 10 yıl arası olanların yetimleri; aylık gelirlerinin olmaması halinde, Emekli Sandığı’ndan yetim aylığı alabilirler.

SSK emeklisi bir kadınım. Babam memur emeklisi iken vefat etti, babamın emekli aylığından yararlanabilir miyim?

Babanızdan dolayı yetim aylığı alabilirsiniz ancak bu aylığı alabilmeniz için bekar veya dul olmanız gerekiyor.

SSK’ya tabiyim. Emekli Sandığı’ndan yetim aylığı alabilir miyim?

SSK’ya tabi olarak çalışan yetimler SGK’dan aylık alabilir.

Emekli Sandığı Kanunu’na göre dul-yetim aylığı kimlere, hangi oranda bağlanır?

Eş: Yüzde 75

Çalışan ya da emekli aylığı alan eş: Yüzde 50

Eş, 1 yetim: Yüzde 60, yüzde 30

Eş, 2 yetim: Yüzde 50, yüzde 25-25.

Tek yetim: Yüzde 50

2 yetim: Yüzde 40-40.

ÖĞRENCİLİKTE ÖDENİR

Emekli Sandığı’ndan erkek yetim aylığı almaktayım. Öğrenciliğim devam ederken sigortalı olarak işe girmem halinde, aylığım kesilir mi?

Öğrenciliği devam eden erkek yetimlerin 25 yaşına kadar aylıkları kesilmez.

Vefat eden memur annemden kız yetim aylığı alan lise öğrencisiyim. İsteğe bağlı sigortalı olmam halinde yetim aylığım kesilir mi?

İsteğe bağlı sigortalı olmanız halinde yetim aylığınız kesilmez.

EMEKLİ SANDIĞI KAPSAMINDA...

Eşimden Bağkur’dan dul aylığı alıyorum. Memur babamdan yetim aylığı alabilir miyim?

Bağkur’dan dul aylığı almanız, Emekli Sandığı’ndan yetim aylığı almanıza engel değildir.

Eşim 6 yıllık devlet memuruyken vefat etti. SSK’ya tabi olarak çalışıyorum. Emekli Sandığı’ndan dul aylığı alabilir miyim?

Eşlerin çalışması, dul aylığı bağlanmasına engel durum olmadığından aylık bağlanır.

Emekli Sandığı emeklisi bir kadınım. Ölen annem/babam da Emekli Sandığı emeklisi. İki aylığı da alabilir miyim?

Her iki aylığı birlikte alamazsınız ama yüksek olanı tercih edebilirsiniz.

Emekli Sandığı’ndan dul aylığı alıyorum. İsteğe bağlı sigortalı olursam dul aylığım kesilir mi?

İsteğe bağlı sigortalı olmanız halinde dul aylığınız kesilmez.

AYLIK BAĞLAMA ORANLARI

İşçinin vefatı halinde hak sahiplerine bağlanan aylık oranlarını bazı örneklerle açıklamak gerekiyor. Örneğin, çalışan veya aylık alan dul eşe yüzde 50, çalışmayan aylık almayan dul eşe ise yüzde 75 oranında aylık bağlanır. Yine bir eş ve bir çocuk olduğunda dul eşe yüzde 50, çocuğa da yüzde 25 aylık bağlanır. Eş ve iki çocuk olduğunda ise aylık bağlanma oranı yüzde 50 ve yüzde 25’er olarak değişir. Eş ve üç çocuk olduğunda ise aylık bağlanma oranı yüzde 40 ve yüzde 20’şer olarak gerçekleşir. Tek yetim olduğunda ise aylık bağlama oranı yüzde 50 olur.

BAŞVURU HAKKINIZI MUTLAKA KULLANI

-Eşini kaybeden bir kişinin dul aylığı alabilmesi, başka bir evlilik yapana ya da ölene kadar devam eder.

-Baba veya annesini kaybeden bir erkek, 18 yaşına kadar kesintisiz, öğrenciliği devam ederse 25 yaşına kadar kesintisiz yetim aylığı almaya hak kazanır.

-Eğer erkek çocuğun çalışmasına engel olacak bir malul durumu mevcut ise o zaman yaşına bakılmaksızın ömür boyu yetim aylığı alabilir.

-Baba veya annesini kaybeden bir kız çocuğu, evlenene kadar ve sigortalı bir işe girene kadar yaşı ne olursa olsun ömür boyu yetim aylığı alır. Evlenirse ya da bir işe girerse aylık kesilir. Boşandığında ya da işten ayrıldığında aylık yeniden kendisine bağlanır.

-Hiçbir geliri, mal varlığı bulunmayan ve sigortalının ölmeden önce bakmakla yükümlü olduğu 65 yaş üzeri anne ve babası, ölüm aylığı adı altında maaşa bağlanabilir.

-Dul ve yetim aylığı alabilmek için resmi talepte bulunulması şart. Bunun için ölüm aylığı talep belgesi il ve ilçelerde bulunan sigorta müdürlüklerine teslim edilmeli.

-Dul ve yetim aylığı ödemeleri sigortalının ölüm tarihini izleyen ilk aybaşında ödenmeye başlar.

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