Devletten 100 Bin Gence 10 Bin TL'lik Kupon!..

''Mesleki Yeterlilik Eğitiminde Kupon Sistemi'' ile başlatılacak yeni uygulama ile devlet kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilek 100 bin kişi için mesleki yeterlilik eğitimi uygulaması başlatacak. Dünyada çok az örneğine rastlanan uygulamada evlet kendi personeli kendisi yetiştirecek.

2023 yılına kadar kamu kurum ile kuruluşlarına 100 bin personel alınacak.Alınacak personellerin istihdam edileceği meslekler şöyle;

Bilişim personeli

personeli Siber güvenlik,

Bulut bilişim,

Oyun geliştirme,

Uygulama geliştirme,

Kodlama

Sıralanan bu meslek dallarından birinde kendisini geliştirmek ve bunlardan birini gelecekte meslek olarak seçeceklere 10 TL'lik meslek eğitim kuponu verilecek.

Proje çerçevesinde gençlerin cep harçlıkları ile Genel Sağlık Sigortası giderileri, iş kazası, meslek hastalığı sigorta primleri de devlet tarafından karşılanacak.Bu şekilde bilişim sektöründe olan gençlerin akretide edilmiş mesleği eğitimlerinin sağlayıcılarından kendilerine uygun zaman ve şartlarda esnek bir eğitim şekli ile yetiştirilmeleri sağlanacak. Yani nerede, ne zaman, nasıl bir ğitim alacağına gençler kendisi karar verecek.

Gençlere, ana kategori olarak bilişim dersleri verilecek. Geleceğin mesleklerinin öğretileceği gençler, kamuda daha rahat şekilde iş bulabilme imkanına sahip olabilecek. Eğitimler, özel eğitim kurumları tarafından verilecek. Özel eğitim kurumlarında vatandaşlara verilecek eğitimlerin içeriğini işverenler belirleyecek. Devlet, eğitim görmek isteyen gençlere bu kapsamda 10 TL'lik kupon yardımı yapacak. 10 bin TL 'lik kuponlarla gençler, istedikleri yerde istedikleri özel eğitim kurumundan bilişim konusunda istediği eğitimi alabilecek. Bu eğitim sürecinde gençlere cep harçlığı da verilecek.

Eğitimin sona ermesinin ardından gençler devlet kamuda istihdam edilecek.

10 MADDEDE 10 BİN TL'LİK KUPON SİSTEMİ!..

Bu proje kapsamında mesleki eğitim almamış ve iş bulamayan gençlerin istihdama katılması sağlanacak. Uygulama İŞKUR tarafından yürütülecek. Gençlere, başta bilişim sektörü olmak üzere geleceğin mesleklerini öğrenmek için eğitim verilecek. Eğitimleri özel kurumlar verecek ve eğitimin içeriğini işverenler belirleyecek. Yeni modelle işverenlerin talep ettiği nitelikli işgücü yaratılacak. Eğitim görecek gençlere devlet 10 bin TL kupon verecek. Gençler bu kuponları eğitim kurumlarında kullanarak, istedikleri yerde ve istedikleri şartlarda eğitim alabilecek. Eğitim görenlere cep harçlığı da verilecek. Eğitim sonrası gençler işe yerleştirilecek. Pilot uygulama başladı.

Başvurulardan önce talep toplama için hazırlıklar başladı. Başvuruların başladı anda KPSS CAFE tüm okur ve takipçileri haberdar etmeye çalışacak. Bildirimlerden anında haberdar olmak için KPSS CAFE uygulamalarını cep telefonunuza indirebilirsiniz.

Memur alım ilanlarından, KPSS haberlerinden, gündeme ilişkin son dakika gelişmelerinden haberdar olmak için aşağıdaki bağlantılardan mobil uygulamalarımızı indirebilirsiniz.

ANDROİD UYGULAMAMIZI ÜCRETSİZ İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

İOS UYGULAMAMIZI ÜCRETSİZ İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

KPSSCAFE.COM.TR | Ankara