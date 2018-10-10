Devletin Kurumu Nakit Sıkıntısı Çekiyor Diye Dev Şirket Konkordato İlan Etti!.

Son günlerde haberlerde sık sık duyduğumu konkordato kararlarına yenileri eklendi. Çoğunlukla Devlet Su İşleri'ne (DSİ) bağlı projelerde yer alan ve çok sayıda projeyi başarıyla tamamlayıp teslim eden Özler Grup DSİ'den ödemelerini alamadığı için konkordato ilan etti.

Son dönemde maliyet artışları nedeniyle çok sayıda inşaat firması konkordato talebi ile mahkemeye başvuruyor. Bu firmaların arasına bir yenisi daha eklendi. Devlet Su İşleri’ne (DSİ) yaptığı projelerle bilinen Özler Grup isimli sektörün dev ismi 12 Eylül 2018 tarihli kararına göre İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne başvurarak konkordato talep etti. Firma yetkilileri konkordato talep etmelerinin en büyük nedeni olarak Devlet Su İşleri (DSİ)’den alamadıkları 15 milyon TL’lik alacaklarını gösteriyor.

15 MİLYON TL HAKEDİŞ VAR

Sözcü gazetesinden Derin Gökçe'nin aktardığı habere göre; Özler Grup’un bünyesinde Asyapı İnşaat, Efetaş Mühendislik ve Özler Makina gibi 3 adet şirket yer alıyor. Özler Grup’un Genel Müdürü Tuğsan Erkan Özler konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Biz grup olarak olarak konkordatoya gittik. Asyapı İnşaat ve Efetaş Mühendislik 15’er yıllık, Özler Makina ise 25 yıllık bir firmadır. Konkordato talep etme sebebimiz As Yapı’nın DSİ’ye yaptığı işlerden ödenek alamamasından kaynaklanıyor. Yaklaşık 15 -16 milyon TL civarında bir hakediş var.'' ifadelerini kullandı.

KONKORDATO İLAN ETMEK ZORUNDA KALDIK

Bu süreçte bankaların üstüne geleceği endişesiyle konkordato ilan etmek zorunda kaldıklarını söyleyen Özler, “Bankalar üstümüze geleceğinden dolayı firmalarımız için mecburen konkordato kararı aldık. Şu an için 27 personel çalışıyor. Ancak aktif olduğumuz dönemde 120-130 personel çalışıyordu.” ifadelerini kullandı.

ÖDENEK ÇIKMIYOR

2018 yılının başından bu yana Devlet Su İşleri (DSİ)’den düzgün bir şekilde ödenek alamadıklarını gerekçe gösteren Özler, “DSİ’den 2018 yılından bu yana düzgün bir ödenek alamadık. Zaten mart ve nisan aylarında DSİ”nin proje işleri durduruldu ve herhangi bir ödenek çıkmadı.” açıklamalarında bulundu.

DSİ YETKİLİSİ: ÖDEMELER BİRKAÇ GÜNE TEKRAR AÇILACAK

Konuyu Devlet Su İşleri (DSİ) yetkililerine soran sözcü gazetesi 2 haftadır şirketlere hakedişlerinin yatırılmadığını öğrendi. İsmini vermek istemeyen bir yetkili yaptığı açıklamada, “2 haftadır hak edişler de ödeme yapmıyoruz. Şu an nakit konusunda sıkıntı var. 2018 yılından bu yana ödemelerde biraz aksamalar oluyor. Bir kaç gün içerisinde ödemeler tekrardan açılacak. ” ifadeleri kullanıldı.

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