Devlet Maaşlar İçin Harekete Geçti!

Cumhurbaşkanlığı 2019 Programı kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumu'nun daha işlevsel ve vatandaşın mağduriyetini en aza indiren, haklarını en üst seviyede koruyan bir yapıda çalışmalarını yürüteceği de yer alıyor. Bu programa göre Sosyal Güvenlik Kurumu çalışma ve denetleme yapısını değiştirerek 2019 yılı için düğmeye bastı.

Türkiye'de özel sektörün en büyük problemlerinden birisi de prime esas kazancın düşük gösterilmesidir.

Düşük ücret problemi Cumhurbaşkanlığı 2019 Yılı Programı’na girdi ve 2019 yılında problemin çözümü için gerekli yasal düzenlemeler yapılacak. Bazı işverenlerin sosyal güvenlik primini düşük ödemek için çalışanların, prime esas kazancını düşük göstermesi yıllardır süregelen bir problem olarak ayan beyan ortada duruyordu. Bu konuda daha önce birçok adım atıldıysa da kesin çözüme kavuşturulamadı.

MAAŞLAR PRİME ESAS KAZANÇTAN DÜŞÜK YATIRILIYOR

2019 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’nda da bu probleme vurgu yapıldı. Sosyal sigorta primlerinin gerçek ücretlerinden değil de düşük seviyede prime esas kazanç üzerinden yatırılmasının sosyal sigorta sisteminin mali ve ekonomik sürdürülebilirliğini olumsuz etkilediğine değinilen Programda; kişilerin gerçek gelirleri üzerinden prim ödemeye teşvik eden politikalara ihtiyaç duyulduğuna dikkat çekildi.

Bu kapsamda da 2019 yılında Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) denetimlerini artıracak. Programa göre, 2019 Aralık ayına kadar, ücreti eksik bildirilen kalifiye mesleklerdeki kişilerin meslek kodu uygulaması ile tespiti yapılacak. Ayrıca elektronik denetim takip sistemi kurularak eksik ücret bildirimi ile kaçak istihdamın önüne geçilecek.

BU SORUN NASIL ÇÖZÜLÜR?

KPSS CAFE olarak bu sorunun çözümüne ilişkin bir çözüm önerisinde bulunmak istiyoruz. Yıllardır devlet ve devlet kurumları yüksek maaş alıp, asgari ücretten gösterilen çalışanların problemlerini çözemiyor. Bu problemin iki tarafı vardır. Devlet ve Çalışan... Devlet alması gereken gerçek sigorta primini alamazken, çalışan da düşük primle sigortalı olduğu için emekliliğine giden yolda derin yaralar alıyor.

Bu sorunun çözümü için devlet hem kendi mağduriyetini hem de yaklaşık olarak 10 milyon kişinin boğuştuğu bu sorunu çözüme kavuşturmak zorundadır. Peki bu sorun nasıl çözülür.

Meslek kodları aslında bu sorunun çözümü için ortaya çıkarılmış ve uygulamaya konulmuş bir fikirdir. Nasıl ki, özel sektörde asgari ücret belirleniyorsa, meslek kodlarına daasgari ücretler belirlenmelidir. Örneğin, bir mühendis 1603 TL gibi komik bir rakama çalışıyorsa burada gün gibi aşikar bir usulsüzlük vardır. Zira mühendis o kadar okulu asgari ücretle çalışmak için okumadı.

Mühendislik mesleğine bir alt limit bir asgari ücret belirlenirse bu sorunun önüne geçilmiş olur. Mesela Türkiye'de makine mühendisleri 4000 TL ücretin altında çalıştırılamaz. 4000 TL üzerinde çalıştırılabilir ama altında çalıştırılamaz şeklinde bir düzenleme ile sorun çözüme kavuşmuş olur.

Bu her meslek grubu için böyle olmalıdır.

Mühendis, Teknisyen, tekniker, laborant, muhasebeci, vs gibi meslekler çoğaltılabilir.

Daha sonra devlet çalışanla iş birliği yapacak ve bu konuda vatandaşı bilgilendirecek. Gerekirse, iş verene karşı bu konuda çalışanı teşvikk edecek. Düşük prim ile çalıştırılan kişi devlete şikayetini rahatlıkla yapabilmelidir.

Aksi takdirde şöyle bir problem peyda olacaktır. Patron çalışanı olması gereken primden ücret ödeyecek. Bankaya maaşını yatıracak, çalışan maaşını çektiğinde aslolan maaşının fazlasını getirip patrona geri iade edecektir. Maalesef işsizliğin bu kadar çok olduğu ülkemizde bu durumlarla karşılaşılabilir ki, aldığımız bazı duyumlara göre 1600 tL olan asgari ücretin altında çalıştırılan işçilerden bu şekilde para üstü alınmaktadır.

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