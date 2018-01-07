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Devlet Gençlere Günlük 75 TL Cep Harçlığı Verecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2018 yılında da istihdam seferberliğinin süreceğini söyledi. İşsiz gençlere 75 tl cep harçlığı verilecek.

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Devlet Gençlere Günlük 75 TL Cep Harçlığı Verecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2018 yılında da istihdam seferberliğinin süreceğini söyledi. İşsiz gençlere 75 tl cep harçlığı verilecek.

07 Ocak 2018 Pazar 16:35
Devlet Gençlere Günlük 75 TL Cep Harçlığı Verecek

Devlet Gençlere Günlük 75 TL Cep Harçlığı Verecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2018 yılında da istihdam seferberliğinin süreceğini söyledi. Erdoğan, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada "TOBB, yılbaşında kendisinde bütün üyelerimizin +1 istihdam sağlamasını istemişti. Şimdi büyüme oranımız ikiye katladığına göre eğer biz +2 istihdam sağlayacak olur isek, bu ülkemizin büyüme oranını daha genişletecek ve bu ülkeyi kıskananları da çıldırtacaktır" demiş ve işsiz gençlere İŞKUR iş başı eğitim programıyla 75 TL verileceğini söylemişti.

İŞKUR Siber Güvenlik, Yenilebilir Enerji, Bulut Bilişim ve Kodlama meslek alanlarında iş başı eğitim programları düzenleyecek. Bu programlara katılan 18 ile 29 yaş arasındaki gençlere 9 ay boyunca hem meslek öğretilecek hem de günlük 75 TL cep harçlığı verilecek. Bazı bilişim firmaları İŞKUR ilanıyla bulut bilişim alanında eğitimler için başvuruları almaya başladı. İş Başı eğitim programları hakkında detaylı bilgi www.iskur.gov.tr üzerinden elde edilebiliyor.

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>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 07.01.2018 16:41
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Cep HarçlıklarıGençlere 75 Tl Cep Harçlığı
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Mert 3 saat önce

Asgari ücret 1600 kurs ücreti 2250 şaka gibi işi bırakalım kursları takip edelim☺

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