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Devlet Gençlere 10 Bin TL Veriyor!

Devlet gençlerin iş bulması veya işsiz kalması durumunda birçok destek veriyor. Bunlara ek olarak kendi işini kurmak isteyen 18 ile 29 yaşları arasındaki gençlere 10 bin 592 TL iş kurma desteği veriliyor. İşte ayrıntılar...

Devlet Gençlere 10 Bin TL Veriyor!

Devlet gençlerin iş bulması veya işsiz kalması durumunda birçok destek veriyor. Bunlara ek olarak kendi işini kurmak isteyen 18 ile 29 yaşları arasındaki gençlere 10 bin 592 TL iş kurma desteği veriliyor. İşte ayrıntılar...

23 Şubat 2019 Cumartesi 13:39
Devlet Gençlere 10 Bin TL Veriyor!

Devlet gençlerin iş bulması veya işsiz kalması durumunda birçok destek veriyor. Bunlara ek olarak kendi işini kurmak isteyen 18 ile 29 yaşları arasındaki gençlere 10 bin 592 TL iş kurma desteği veriliyor. İşte ayrıntılar...

Bağ- Kur kapsamında olan genç girişimcilerin tüm vergi ve primleri Hazine tarafından karşılanacak.

Ayrıca ilk defa kendilerine ait bir işyeri açan SGK'ya Bağ- Kur'lu olarak kayıt yaptıran 18- 29 yaş aras gençlere yıl boyunca devlet tarafından destek ödemesi yapılacak.

Bununla beraber genç girişimciler her yıl SGK'ya prim ödemeden iş yapacak ve verilecek destekler ise en alt seviye rakamlarından hesaplanması durumunda 2019 yılı için 10 bin 591 TL ile 78 kuruşu bulacak.

Genç girişimciler ise her ay 882 TL 65 kuruşluk prim ödemesi yapmayacak o para ceplerinde kalacak.DESTEKLERİN TÜM RAKAMLARI

Genç girişimcilerin teşvik miktarının hesabı ise brüt asgari ücrete göre yapılmakla beraber destek tutarları şu şekildedir;

Brüt asgari ücret: 2.558,40 Türk Lirası

Aylık prim:ç2.558,40 X %34,5 = 882,65 Türk Lirası

Yıllık prim: 882,65 X 12 = 10.591,78 Türk Lirası

Devletin vereceği destek: 10.591,78 Türk Lirası

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 23.02.2019 13:48
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