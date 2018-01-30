Devlet Desteğiyle Kendi İş Yerlerinin Sahibi Oldular!

Bingöl'de kurslarını başarıyla tamamlayan 30 girişimci devlet desteği sayesinde iş yeri sahibi oldu. Bingöl Belediyesi, 2017 yılında KOSGEB Bingöl İl Müdürlüğü ile imzaladığı protokol çerçevesinde belirli dönemlerde uygulamalı girişimcilik eğitimi kursları açtı.

Buralarda eğitim gören 390 girişimci eğitimlerini tamamlayarak belge sahibi oldu, belge sahibi olan girişimcilerden 30'uysa devlet desteği alarak kendi iş yerlerini kurdu. 2017 yılında belirli dönemlerde açılan 3 kurs kapsamında 390 kişiye uygulamalı girişimcilik eğitimi verildiği öğrenilirken, konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Yücel Barakazi, bu kişilerden 30'unun artık kendi iş yerlerinin sahibi olduğunu bildirdi.

Barakazi, "Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüz bünyesinde gerek ekonomik faaliyetlere yönelik gerekse kültürel faaliyetlere yönelik kurslar düzenliyoruz. Girişimcilik, su kabağı işlemeciliği, takı tasarım ve mis sabunu gibi kurslarla istihdam alanlarına yönelik kurslar düzenlerken, yamaç paraşütü, Muay Thai, Kur’an-ı Kerim, tiyatro, yazarlık, okuma yazma, Arapça, ney, keman ve bağlama gibi sosyal alanlara yönelik kurslar düzenliyoruz.Gerek eğitim kursları düzenleyerek, gerekse farklı alanlarda onlara destek çıkarak iş imkanlarına kavuşmalarına yardımcı olmaya devam edeceğiz. Belediyemiz ve diğer kurumlarımızca düzenlenen kurslarda eğitimlerini tamamlayarak belge sahibi olan girişimci adaylarının yarattığı istihdam alanları, ilimizin ekonomisinin gelişmesi, refah ve yeni meslek kolları alanlarına katkı sağlıyor. Bu kapsamda özellikle genç girişimcilerimizi ve farklı sektörlere yoğunlaşan girişimci adaylarımızı destekliyoruz" dedi.

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