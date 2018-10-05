Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO
Flaş Haber
ÖSYM'den Önemli Hatırlatma!
Kapat

Devlet Bunu Yapana 1602 TL Verecek!

İltidardan gençlere bir müjdeli haber daha geldi. Devlet çıraklık eğitimi alanlara hem aylık 1602 TL harçlık verecek hem de gençlerin sigorta primlerini yatıracak.

banner396

Devlet Bunu Yapana 1602 TL Verecek!

İltidardan gençlere bir müjdeli haber daha geldi. Devlet çıraklık eğitimi alanlara hem aylık 1602 TL harçlık verecek hem de gençlerin sigorta primlerini yatıracak.

05 Ekim 2018 Cuma 10:45
Devlet Bunu Yapana 1602 TL Verecek!

Devlet, çıraklık eğitimi alacak gençlere aylık bin 602 TL harçlık verecek. Hazırlanan program 8 ay sürecek, mesleki eğitim programı boyunca gençlerin sağlık ve iş kazası primleri de devlet tarafından karşılanacak.

Küçük işletmelerde yüz yıllardır eleman yetiştirmede temel taşı olan ve önemli bir yeri olan 'usta-çırak' dönemini yeniden canlandırmak adına devlet tarafından önemli bir adım geldi. İşverenlerin ihtiyacı olan nitelikli işgücü, vasıflı eleman, meslek erbabı personel talebini karşılamak için çıraklık eğitimi alacak gençlere devlet aylık bin 602 lira harçlık verecek. Program çerçevesinde 8 ay süreyle mesleki eğitim alınacak. Mesleki Eğitim Programına katılanların iş kazası ve meslek hastalığı ile genel sağlık sigortası primleri de devlet tarafından ödenecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 24 Haziran seçimlerinden sonra Bakanları belirleyip ardından açıkladığı yüz günlük eylem planı çerçevesinde istihdamı teşvik adımları da devam ediyor. Bu çerçevede sanayicinin çırak ihtiyacını karşılamak için de yeni bir program başlatılmaya karar verildi. Türkiye genelinde işverenlerin çırak ihtiyaçlarına ilişkin bir envanter çalışması yapılarak odalar ve borsalar birliği kanalıyla Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlükleri'ne gönderilecek. İki yıl sürecek program çerçevesinde hem teorik hem de pratik eğitim ikisi bir arada uygulanacak. Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Protokolü kapsamında hangi mesleklere yönelik eğitim verileceği sanayi sektöründe çalıştıracak çırak bulamayan işverenlerin taleplerine ve isteklerine göre belirlenecek. 

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 05.10.2018 11:51
Anahtar Kelimeler:
devlet bunu yapana 1602 tl verecek
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
2019 Asgari Ücret Hakkında Flaş Açıklama!
2019 Asgari Ücret Hakkında Flaş Açıklama!
Merkez Bankası enflasyonun nedenlerini açıkladı
Merkez Bankası enflasyonun nedenlerini açıkladı
Kiracılar dikkat! Herkes merak ediyordu, kiralar ne kadar artacak
Kiracılar dikkat! Herkes merak ediyordu, kiralar ne kadar artacak

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim