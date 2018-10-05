Devlet Bunu Yapana 1602 TL Verecek!

Devlet, çıraklık eğitimi alacak gençlere aylık bin 602 TL harçlık verecek. Hazırlanan program 8 ay sürecek, mesleki eğitim programı boyunca gençlerin sağlık ve iş kazası primleri de devlet tarafından karşılanacak.

Küçük işletmelerde yüz yıllardır eleman yetiştirmede temel taşı olan ve önemli bir yeri olan 'usta-çırak' dönemini yeniden canlandırmak adına devlet tarafından önemli bir adım geldi. İşverenlerin ihtiyacı olan nitelikli işgücü, vasıflı eleman, meslek erbabı personel talebini karşılamak için çıraklık eğitimi alacak gençlere devlet aylık bin 602 lira harçlık verecek. Program çerçevesinde 8 ay süreyle mesleki eğitim alınacak. Mesleki Eğitim Programına katılanların iş kazası ve meslek hastalığı ile genel sağlık sigortası primleri de devlet tarafından ödenecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 24 Haziran seçimlerinden sonra Bakanları belirleyip ardından açıkladığı yüz günlük eylem planı çerçevesinde istihdamı teşvik adımları da devam ediyor. Bu çerçevede sanayicinin çırak ihtiyacını karşılamak için de yeni bir program başlatılmaya karar verildi. Türkiye genelinde işverenlerin çırak ihtiyaçlarına ilişkin bir envanter çalışması yapılarak odalar ve borsalar birliği kanalıyla Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlükleri'ne gönderilecek. İki yıl sürecek program çerçevesinde hem teorik hem de pratik eğitim ikisi bir arada uygulanacak. Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Protokolü kapsamında hangi mesleklere yönelik eğitim verileceği sanayi sektöründe çalıştıracak çırak bulamayan işverenlerin taleplerine ve isteklerine göre belirlenecek.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA