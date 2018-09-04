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Dev ihale sonuçlandı işte kazanan

Yeni havalimanı yolcu taşıma ihalesini Altur – Havaş – Free Turizm ortaklığıyla kurulan ihale grubu kazandı. .

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Dev ihale sonuçlandı işte kazanan

Yeni havalimanı yolcu taşıma ihalesini Altur – Havaş – Free Turizm ortaklığıyla kurulan ihale grubu kazandı. .

04 Eylül 2018 Salı 15:13
Dev ihale sonuçlandı işte kazanan

Yeni havalimanı yolcu taşıma ihalesini Altur – Havaş – Free Turizm ortaklığıyla kurulan ihale grubu kazandı.

İlk aşaması 29 Ekim 2018 tarihinde açılacak İstanbul Yeni Havalimanı'na 150 otobüsle 18 hat üzerinden yapılacak yolcu taşıma seferleri hangi işletmenin alacağıyla ilgili bugün yapılan ihaleye sonuçlandı.

Bagajlı Lüks Taşımacılık hatlarının oluşturulması ve taşımacılığın uygun araçlarla karşılanması amacıyla toplu taşıma yapmak üzere hat kiralama işini alan firma 10 yıl boyunca işi üstlenecek.

Toplu taşıma yapmak üzere hat kiralama işi ihalesinde tahmin edilen bedel KDV dahil 468 milyon TL olurken ihaleyi alacak firmanın nasıl ödeme yapacağı da belirlendi.

Buna göre sözleşme bedelinin tam elektronik bilet karşılığının % 20’lik kısmının parasal tutarı sözleşme imzalandığı tarihi takip eden aydan başlamak üzere 5 aya eşit şekilde bölünerek ödenecek. % 80’lik bölümü de 120 aya eşit şekilde bölünerek ödenecek.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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