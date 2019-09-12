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Dev Firma Resmen Satıldı!

Rekabet Kurumu Kamil Koç firmasının Flixmobility GmbH'ye devrini onayladı. Bundan sonra Kamil Koç Avrupa'nın en büyük otobüs filosuna katılmış oldu.

Dev Firma Resmen Satıldı!

Rekabet Kurumu Kamil Koç firmasının Flixmobility GmbH'ye devrini onayladı. Bundan sonra Kamil Koç Avrupa'nın en büyük otobüs filosuna katılmış oldu.

12 Eylül 2019 Perşembe 09:02
Dev Firma Resmen Satıldı!

Türkiye'nin ilk otobüs firması Kamil Koç bir kez daha resmen el değiştirdi. 1000 araçlık filosu bulunan ve 2013 yılında sermaye şirketi Actera Group’a satılan Kamil Koç’un Flixmobility GMBG’ye devri için Rekabet Kurumu’na başvuru yapılmıştı. Rekabet Kurumu ise başvuruyu inceledi, devirde herhangi bir sorun olmadığını açıklayarak şirketin Flixmobility GmbH'ye devrini onayladı.

Rekabet Kurulunca, Göksu Seyahat ve Taşımacılık AŞ'nin tek kontrolünün, Flixmobility GmbH tarafından devralınması işlemine izin verildi.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan bazı devralma işlemlerine ilişkin duyuruya göre, Interprint GmbH ve iştiraklerinin tek kontrolünün, Toppan Printing Co. Ltd. tarafından devralınması işlemine izin verilmesi kararlaştırıldı.

Göksu Seyahat ve Taşımacılık AŞ'nin tek kontrolünün, Flixmobility GmbH tarafından devralınması işlemine izin verildi.

iyzi Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri AŞ'nin tek kontrolünün, MIH PayU B.V. tarafından devralınması işlemine izin verilmesi kararlaştırıldı.

Smart Aviation Holdings SIA'nın tek kontrolünün Gediminas Ziemelis kontrolündeki FZE Procyone tarafından devralınması işlemine izin verildi.

Bilcare Research Swiss I AG ve Bilcare Research Swiss II AG'nin (Bilcare Research Group) tek kontrolünün, Tablet Packaging II B.V. aracılığıyla Lindsay Goldberg Fund IV tarafından devralınması işlemine izin verilmesi kararlaştırıldı.

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dev firma resmen satıldı
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