Dev Bankanın İsmi Resmen Değişti!

Dünya kurumsal marka isimlerini değiştiren şirketlerin yaptığı değişim hareketlerine sahne olmaya devam ediyor. Türkiye'nin en büyük bankalarından biri olan Garanti Bankası kurumsal olarak ismini bugünden itibaren resmen değiştirdi.

Bankadan yapılan açıklama şöyle;

"9 yıldır bünyesinde bulunduğumuz BBVA Grubu'nun tüm dünyada uyguladığı dijital dönüşüm stratejisi kapsamında, BBVA'nın global marka gücünü Garanti marka ve logosunun yanına ekliyor ve bugünden itibaren Garanti BBVA ismini kullanmaya başlıyoruz.



Yeni ismimizle birlikte güncellenecek alanları aşağıda bulabilirsiniz. Sorularınız olursa şubelerimiz ya da Müşteri İletişim Merkezimizle iletişime geçebilirsiniz.



Garanti BBVA olarak her zaman olduğu gibi bundan sonra da, ülkemiz ekonomisine değer katmaya ve çağın fırsatlarını herkese sunmak için çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA