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Dev Bankanın İsmi Resmen Değişti!

Dünya kurumsal marka isimlerini değiştiren şirketlerin yaptığı değişim hareketlerine sahne olmaya devam ediyor. Türkiye'nin en büyük bankalarından biri olan Garanti Bankası kurumsal olarak ismini bugünden itibaren resmen değiştirdi.

Dev Bankanın İsmi Resmen Değişti!

Dünya kurumsal marka isimlerini değiştiren şirketlerin yaptığı değişim hareketlerine sahne olmaya devam ediyor. Türkiye'nin en büyük bankalarından biri olan Garanti Bankası kurumsal olarak ismini bugünden itibaren resmen değiştirdi.

11 Haziran 2019 Salı 17:57
Dev Bankanın İsmi Resmen Değişti!

Dünya kurumsal marka isimlerini değiştiren şirketlerin yaptığı değişim hareketlerine sahne olmaya devam ediyor. Türkiye'nin en büyük bankalarından biri olan Garanti Bankası kurumsal olarak ismini bugünden itibaren resmen değiştirdi.

Bankadan yapılan açıklama şöyle;

"9 yıldır bünyesinde bulunduğumuz BBVA Grubu'nun tüm dünyada uyguladığı dijital dönüşüm stratejisi kapsamında, BBVA'nın global marka gücünü Garanti marka ve logosunun yanına ekliyor ve bugünden itibaren Garanti BBVA ismini kullanmaya başlıyoruz.

Yeni ismimizle birlikte güncellenecek alanları aşağıda bulabilirsiniz. Sorularınız olursa şubelerimiz ya da Müşteri İletişim Merkezimizle iletişime geçebilirsiniz.

Garanti BBVA olarak her zaman olduğu gibi bundan sonra da, ülkemiz ekonomisine değer katmaya ve çağın fırsatlarını herkese sunmak için çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.

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dev bankanın ismi resmen değişti
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