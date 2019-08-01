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Dev banka açıkladı! Faiz oranları düştü

Ziraat Bankası konut kredisinde faizi yüzde 1'in altına çekti

Dev banka açıkladı! Faiz oranları düştü

Ziraat Bankası konut kredisinde faizi yüzde 1'in altına çekti

01 Ağustos 2019 Perşembe 14:35
Dev banka açıkladı! Faiz oranları düştü

Ziraat Bankası, kredi faiz oranlarını 1 Ağustos tarihinden geçerli olmak üzere indirdi. Ziraat Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, faiz oranları şu şekilde oluştu:

"Konut Kredisi Faiz Oranları:

Kredi Tutarı Azami Vade Faiz Oranı
------------------- ---------- ----------
500.000'e kadar 180 ay Aylık 0,99 
500.001 - 1.000.000 180 ay Aylık 1,19 
1 milyon üzeri 180 ay Aylık 1,39 

*Kredili çalışan konut sektörü firmaları, bu konuda Bankamız ile anlaşmaları halinde katkı payı ödeyerek daha uygun faiz oranları ile müşterilerine kredi kullanma imkanı sağlayabilecektir.

Tüketici Kredisi Faiz Oranları:

Kredi Tutarı Azami Vade Faiz Oranı
------------------- ---------- ----------
Bankamızdan Maaş Alan
Müşteriler için 60 ay 1,49%

Diğer Müşterilerimiz 
için 60 ay 1,59%

Kurumsal Kredi Faiz Oranları:

Firma Kredi Değerlendirme Notu Kurumsal Kredi Faiz Oranı
A 17%
B 17,50%
C 18,00%

Yapılandırma ve 24 aydan uzun vadeli kredilerde azami %19,00 faiz oranı uygulanacaktır."

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